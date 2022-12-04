Пепел поднялся на 15 км: в Индонезии проснулся самый высокий вулкан страны (видео)

Это второе крупное извержение вулкана в мире за неделю

В мире происходят извержения крупных вулканов. Ранним утром воскресенья в Индонезии на самом густонаселенном острове Ява начал извергаться вулкан Семеру. Это самый высокий вулкан Индонезии. Вокруг вулкана объявили максимальный уровень опасности и эвакуировали несколько сотен людей.

Об этом сообщает Reuters. Извержение началось в 2:46 по местному времени (в Украине было 21:46 субботы). Пока про жертв не сообщалось. Лава текла по склонам к реке, а шлейф вулкана выбросило на 15 км вверх. Эти данные зафиксировали японские ученые, которые наблюдают за вулканом из-за риска цунами.

Причиной извержения стали муссонные дожди, которые размыли лавовый купол на вершине вулкана. Небольшие извержения все еще продолжаются, окрестности покрыты вулканическим пеплом.

В минувшее крупное извержение Семеру в декабре 2021 года погибли 51 человек. Пострадали несколько сотен людей, общее количество эвакуированных составило больше 10 тысяч человек.

Накануне 28 ноября проснулся наибольший действующий вулкан в мире на Гаваях. Вулкан Мауна-Лоа извергается впервые с 1984 года. Возле вулканы выпал вулканический пепел и куски породы. Во время извержения в 50-х лава из этого вулкана преодолела почти 25 км менее чем за три часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал как бушевала огненная стихия в Китае. Она была не природного происхождения — вспыхнуло здание одной их местных фабрик, множество людей погибли и пострадали.