Ціле місто може потонути в лаві: в Ісландії надзвичайний стан через пробудження вулкана (відео)

Південний захід Ісландії сильно трясе останніми днями

На південному заході Ісландії неспокійно, оскільки вулкан Фаградальсф’ядль, що прокинувся, загрожує затопити магмою місто Гріндавік з населенням у 4 тисячі людей.

Як повідомляє ВВС з посиланням на представників ісландського Метеорологічного управління, ризик виверження з кожним моментом лише збільшується, а тому варто чекати, що воно може початися будь-якої миті.

"15-кілометровий потік магми на глибині п’ять кілометрів під вулканом продовжує залишатися активним, тому, на жаль, виверження неминуче", — сказав професор вулканології в Університеті Ісландії Тор Тордассон.

При цьому він додав, що швидше за все потік магми все ж таки торкнеться Гріндавика, а тому оголошення про евакуацію ігнорувати не варто.

Варто зазначити, що з кінця жовтня у цьому регіоні було зафіксовано близько 24 тисячі підземних поштовхів, з яких 800 сталося у п’ятницю. Ще два потужні землетруси пройшли у столиці Ісландії Рейк’явіку.

Тим часом у мережі з’явилися відео з місця подій. Зокрема, сам Гріндавик спорожнів, а на дорогах можна помітити наслідки землетрусів.

Також користувачі мережі склали показову візуалізацію того, як відбувалися землетруси в Ісландії з початку жовтня.

На фото нижче можна побачити візуалізацію підземної лавової трубки, через яку відбувається активна течія магми, як видно на карті, вона проходить і під частиною Гріндавіка.

Варто також зазначити, що вулкан розташований у сейсмічно активній зоні і за останні роки там відбулося три виверження: у березні 2021 року, у серпні 2022 року та у липні 2023 року. Усі вони не торкнулися інфраструктурних об’єктів.

Як повідомлялося раніше, біля берегів Японії народився новий острів. Підводне виверження вулкана призвело до утворення нового острова в архіпелазі Огасавара, розташованому більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо.