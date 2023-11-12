Целый город может потонуть в лаве: в Исландии чрезвычайное положение из-за пробуждения вулкана (видео)

Юго-запад Исландии сильно трясет в последние дни

На юго-западе Исландии неспокойно, поскольку пробудившийся вулкан Фаградальсфьядль грозит затопить магмой город Гриндавик с населением в 4 тысячи человек.

Как сообщает BBC со ссылкой на представителей исландского Метеорологического управления, риск извержения с каждым моментом лишь увеличивается, а потому стоит ждать, что оно может начаться в любой момент.

"15-километровый поток магмы на глубине пять километров под вулканом продолжает оставаться активным, в силу чего, к сожалению, извержение неминуемо", — сказал профессор вулканологии в Университете Исландии Тор Тордассон.

При этом он добавил, что скорее всего поток магмы все же затронет Гриндавик, а потому объявление об эвакуации игнорировать не стоит.

Стоит отметить, что с конца октября в этом регионе было зафиксировано около 24 тысяч подземных толчков, из которых 800 произошло в пятницу. Еще два мощных землетрясения прошли в столице Исландии Рейкьявике.

Тем временем в сети появились видеозаписи с места событий. В частности сам Гриндавик опустел, а на дорогах можно заметить последствия землетрясений.

Также пользователи сети составили показательную визуализацию того, как происходили землетрясения в Исландии с начала октября.

На фото ниже можно увидеть визуализацию подземной лавовой трубки, по которой происходит активное течение магмы, как видно на карте, оно проходит и под частью Гриндавика.

Стоит также отметить, что вулкан расположен в сейсмически активной зоне и за последние годы там произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года. Все они не затронули инфраструктурные объекты.

Как сообщалось ранее, у берегов Японии родился новый остров. Подводное извержение вулкана привело к образованию нового острова в архипелаге Огасавара, расположенном более чем в 1000 километрах к югу от Токио.