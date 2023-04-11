За попелом не видно сонця: в росії сталося серйозне виверження вулкану (вражаючі фото і відео)

Кілька населених пунктів на Камчатці закриті від сонця хмарою попелу та диму, її рух продовжується

На російській Камчатці продовжується вулканічна активність. 10 квітня на півострові сталося виверження вулкану Шивелуч, внаслідок чого до атмосфери потрапило димно-попільна хмара висотою до 15 кілометрів. У окремих населених пунктах Камчатки призупинена вся робота і навчання, жителям не рекомендують виходити на вулицю.

Інформацію передають росЗМІ. Слід зазначити, що найбільше від виверження постраждав близьке до вулкану селище Ключі — тут попіл вкрив все довкола щільним шаром висотою до 8,5 сантиметрів. Подекуди "брудні опади" продовжуються.

Активність Шивелуча є вельми потужною, а серйозність попелопаду — найбільшою за останні 60 років для півострова. Спеціалісти стверджують, що самі вулканічні потоки можуть розповсюдитися на 20 км від епіцентру виверження.

Шивелуч на карті

Місцеві жителі розповідають, що день змінився штучною ніччю всього за якихось 20 хвилин. Хмара попелу продовжує рухатися на захід, а це означає, що катаклізм загрожує навіть головному місту Камчатки — Петропавлівську-Камчатському. Загальний шлейф від викинутих у атмосферу вулканічних газів може сягати розміру близько 400 на 250 км.

Попіл вкриває сніг, який випав раніше, і створює міцну кірку

Міста засипані повністю

Місцеві жителі роблять фото на пам'ять

Попелу насипало добряче

І хоча загальна сейсмічна активність Шивелуча потроху згасає, небезпека для місцевих жителів залишається. Саме тому в Усть-Камчатському районі людей просять не покидати свої будинки, школи припинили роботу, також не працює транспорт. Лікарні переведені на цілодобовий режим роботи, в окремі населені пункти виїхали рятувальники із захисними масками та костюмами.

По вулицях ходять особи в захисних костюмах

А декому подобається

Тим часом не лише природні катаклізми продовжують "штормити" росію. Напередодні, наприклад, у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на великому складі запчастин. Цікаво, що місцеві жителі заявляли, що на місці пожежі дислокують списану військову техніку.

Також нещодавно у самій Москві палала одна із будівель міноборони рф.