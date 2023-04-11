За пеплом не видно солнца: в рф произошло серьезное извержение вулкана (впечатляющие фото и видео)

Несколько населенных пунктов на Камчатке закрыты от солнца облаком пепла и дыма, ее движение продолжается

На российской Камчатке продолжается вулканическая активность. 10 апреля на полуострове произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате чего в атмосферу попало дымно-пепельное облако высотой до 15 километров. В отдельных населенных пунктах Камчатки приостановлена вся работа и обучение, жителям не рекомендуют выходить на улицу.

Информацию передают росСМИ. Следует отметить, что больше всего извержения пострадал близкий к вулкану поселок Ключи — здесь пепел покрыл все вокруг плотным слоем высотой до 8,5 сантиметров. Кое-где "грязные осадки" продолжаются.

Активность Шивелуча весьма мощная, а серьезность пеплопада — наибольшая за последние 60 лет для полуострова. Специалисты утверждают, что сами вулканические потоки могут распространиться в 20 км от эпицентра извержения.

Шивелуч на карте

Местные жители рассказывают, что день сменился искусственной ночью всего за 20 минут. Облако пепла продолжает двигаться на запад, а это значит, что катаклизм угрожает даже главному городу Камчатки — Петропавловску-Камчатскому. Общий шлейф от выброшенных в атмосферу вулканических газов может достигать размера около 400 на 250 км.

Пепел покрывает выпавший ранее снег и создает крепкую корку

Города засыпаны полностью

Местные жители делают фото на память

Пепла насыпало изрядно

И хотя общая сейсмическая активность Шивелуча понемногу угасает, опасность для местных жителей остается. Именно поэтому в Усть-Камчатском районе людей просят не покидать свои дома, школы прекратили работу, также не работает транспорт. Больницы переведены на круглосуточный режим работы, в отдельные населенные пункты выехали спасатели с защитными масками и костюмами.

По улицам ходят лица в защитных костюмах

А некоторым нравится

Между тем не только природные катаклизмы продолжают "штормить" россию. Накануне, например, в Подмосковье произошел масштабный пожар на большом складе запчастей. Любопытно, что местные жители заявляли, что на месте пожара дислоцируют списанную военную технику.

Также недавно в самой Москве пылало одно из зданий минобороны России.