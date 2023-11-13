Проснулся самый активный вулкан Европы: на Сицилии произошло мощное извержение Этны (фото, видео)

Высота лавового фонтана достигла 4,5 километра

В Европе проснулся еще один вулкан. В этот раз на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна.

В воскресенье, 12 ноября, с юго-восточного кратера вулкана начал бить фонтан лавы, сообщает La Sicilia. По данным специалистов Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании, высота лавового фонтана составила примерно в 4500 метров над уровнем моря.

Также отмечается, что после разлива лавы и толчка наступила фаза извержения. Специалисты отмечают, что на Этне происходит активность с юго-восточного кратера с выбросом пепла, падающего на предгорные поселки с северной стороны.

Также следует отметить, что текущая фаза извержения Этны, которая сейчас ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания. Однако за ситуацией продолжают следить эксперты.

Как известно, вулкан Этна расположен на восточном побережье итальянского острова Сицилия, рядом с городами Мессина и Катания. Его высота по разным данным составляет от 3326 до 3350 метров. Это самый высокий и активный вулкан в Европе.

Последнее извержение вулкана Этна происходило 14 августа этого года. Тогда в городе Катания закрывали аэропорт и вводили ограничение движения по дорогам.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что у берегов Японии родился новый остров. Подводное извержение вулкана привело к образованию нового острова в архипелаге Огасавара, расположенном более чем в 1000 километрах к югу от Токио.