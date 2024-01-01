Перевіряють атомні станції та зупиняють поїзди: у Японії стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі (відео)

Система сповіщення про потужні землетруси попереджає людей, що очікуються нові підземні поштовхи

Низка потужних підземних поштовхів відбулася в центральній частині Японії. Землетрус магнітудою до 7,4 зафіксований у районі префектур Ісікава та Ніігата.

Подробиці події повідомляє Reuters. Даних про жертви, потерпілих або руйнування поки не надходило.

Система сповіщення про потужні землетруси попереджає людей, що очікуються нові підземні поштовхи.

Зазначається, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією японські енергетичні компанії розпочали екстрені перевірки стану атомних об’єктів. Так, компанія Tokyo Electric Power повідомила про перевірку найбільшої у світі атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва", реактори якої перебувають у зупиненому стані.

Крім того, у країні призупинили рух швидкісних поїздів "Сінкансен".

Як передає агентство, на всьому західному узбережжі країни діє загроза цунамі — хвилі можуть досягати висоту 5 метрів. Влада закликала місцевих жителів негайно залишити прибережну територію. У прямому ефірі людей також закликали забратися на покрівлі будівель для порятунку.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався сильний землетрус.