Проверяют атомные станции и останавливают поезда: в Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами (видео)
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Система оповещения о мощных землетрясениях предупреждает людей, что ожидаются новые подземные толчки
Череда мощных подземных толчков произошла в центральной части Японии. Землетрясение магнитудой до 7,4 зафиксировано в районе префектур Исикава и Ниигата.
Подробности произошедшего сообщает Reuters. Данных о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Система оповещения о мощных землетрясениях предупреждает людей, что ожидаются новые подземные толчки.
Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией японские энергетические компании начали экстренные проверки состояния атомных объектов. Так, компания Tokyo Electric Power сообщила о проверке крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", реакторы которой находятся в остановленном состоянии.
Кроме того, в стране приостановили движение скоростных поездов "Синкансен".
Как передает агентство, на всем западном побережье страны действует угроза цунами — волны могут достигать высоту в 5 метров. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть прибрежную территорию. В прямом эфире людей также призвали забраться на крыши зданий для спасения.
Ранее "Телеграф" сообщил, что на северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение.