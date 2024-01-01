Проверяют атомные станции и останавливают поезда: в Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами (видео)

Система оповещения о мощных землетрясениях предупреждает людей, что ожидаются новые подземные толчки

Череда мощных подземных толчков произошла в центральной части Японии. Землетрясение магнитудой до 7,4 зафиксировано в районе префектур Исикава и Ниигата.

Подробности произошедшего сообщает Reuters. Данных о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Система оповещения о мощных землетрясениях предупреждает людей, что ожидаются новые подземные толчки.

Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией японские энергетические компании начали экстренные проверки состояния атомных объектов. Так, компания Tokyo Electric Power сообщила о проверке крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", реакторы которой находятся в остановленном состоянии.

Кроме того, в стране приостановили движение скоростных поездов "Синкансен".

Как передает агентство, на всем западном побережье страны действует угроза цунами — волны могут достигать высоту в 5 метров. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть прибрежную территорию. В прямом эфире людей также призвали забраться на крыши зданий для спасения.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение.