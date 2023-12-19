Сотні загиблих і поранених: у Китаї стався потужний землетрус (відео)

Епіцентр землетрусу зафіксовано на межі між двома гірськими провінціями Ганьсу і Цинхай

На північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 6,2 глибина епіцентру – 10 км.

У результаті — сотні загиблих та постраждалих. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу зафіксовано майже на адміністративній межі між двома гірськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Сильні поштовхи відчули жителі багатьох районів обох провінцій.

Але Ганьсу постраждала найбільше. На ранок вівторка тут знайшли тіла 86 загиблих. Окрім того, рятувальники виявили 96 поранених. Агенція пише, що підземні поштовхи завдали знаних руйнувань і пошкоджень будинкам, комунікаціям та лініям електропередач.

Повідомляється, що у Цинхаї дев’ятьох загиблих та 124 поранених.

Наразі у постраждалих районах розгорнуто комплексні рятувальні групи. Тривають пошуково-рятувальні операції.

Провінційні та місцеві пожежні служби направили на місце події рятувальників і пожежні машини.

У країні намагаються оцінити збитки, завдані землетрусом.

Уряд Китаю направив у провінцію Ганьсу робочу групу у складі фахівців Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та національного Штабу з ліквідації наслідків землетрусів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що недалеко від кордону з Україною стався землетрус.