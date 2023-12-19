Сотни погибших и раненых: в Китае произошло мощное землетрясение (видео)

Эпицентр землетрясения зафиксирован на границе между двумя горными провинциями Ганьсу и Цинхай

На северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,2 глубина эпицентра – 10 км.

В результате сотни погибших и пострадавших. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксирован почти на административной границе между двумя горными провинциями Ганьсу и Цинхай. Сильные толчки ощутили жители многих районов обеих провинций.

Но Ганьсу пострадала больше всего. К утру вторника здесь нашли тела 86 погибших. Кроме того, спасатели обнаружили 96 раненых. Агентство пишет, что подземные толчки нанесли значительные разрушения и повреждения домам, коммуникациям и линиям электропередач.

Сообщается, что в Цинхае девять погибших и 124 раненых.

В настоящее время в пострадавших районах развернуты спасательные операции. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Провинциальные и местные пожарные службы направили на место происшествия спасателей и пожарные машины.

В стране пытаются оценить ущерб, нанесенный землетрясением.

Правительство Китая направило в провинцию Ганьсу рабочую группу в составе специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям и национальному Штабу по ликвидации последствий землетрясений.

Ранее "Телеграф" сообщил, что недалеко от границы с Украиной произошло землетрясение.