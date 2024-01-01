В ряде регионов России бьют тревогу: объявлена эвакуация, что происходит

Опасность сохраняется

Из-за мощнейшего землетрясения в Японии в России бьют тревогу. Там ожидают цунами.

Об этом сообщают российские пропагандисты, со ссылкой на МЧС. По их данным, в настоящее время угроза цунами наблюдается на Сахалине, во Владивостоке и Находке.

"Под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают росСМИ, позже сообщение об угрозе цунами на Сахалине исчезло с сайта ГУ МЧС по Сахалинской области без объяснения причин. Впрочем, в комментарии пропагандистам МЧСники пояснили, что угроза все же остается.

Также в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области сообщали, что в отдельных районах региона уже включена система оповещения и ведется эвакуация людей в безопасные места, суда выходят в открытое море, чтобы не быть выброшенными на берег гигантскими волнами, эксперты пытаются рассчитать возможные последствия приходя цунами.

В это же время японские сейсмологи предупредили о возможности повторных мощных землетрясений магнитудой выше 7 в ближайшие 2-3 дня.

Напомним, что 1 января Японию сотрясло землетрясение магнитудой до 7,4. Подземные толчки зафиксированы в районе префектур Исикава и Ниигата. На всем западном побережье страны действует угроза цунами — волны могут достигать высоту в 5 метров. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть прибрежную территорию.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение.