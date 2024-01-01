Новый год в Японии начался с мощного землетрясения и разрушений: что известно (фото)

На побережье обрушилось цунами, опасность сохраняется

В понедельник, 1 января 2024 года, в Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого по предварительным оценкам составляет 7,6 баллов. На побережье Японского море обрушилось цунами, а жителей региона попросили эвакуироваться из прибрежных районов в более безопасное место.

Тысячи домов остались без электричества из-за землетрясения, разрушены шесть зданий, а движение поездов остановлено. В стране также отменили новогодние передачи, сообщает агентство Reuters.

Вначале власти предупреждали граждан о цунами с волнами до 5 метров. Однако потом предупреждение было ослаблено. По прогнозам, высота волн не превысит 3 метра. В метеорологическом агентстве Японии предупредили, что афтершоки (повторные толчки) и цунами могут продолжаться до недели.

Землетрясение произошло днем на полуострове Ното. Японское метеорологическое агентство сообщает, его магнитуда составила 7,6 балла по японской шкале сейсмической интенсивности. В Исикаве известно минимум о шести случаях разрушения зданий, в которых были люди. Пока неизвестно, есть ли погибшие и сколько пострадавших в результате инцидента.

Из-за землетрясения потресказалась дорога

Люди пытаются найти безопасное место

Из-за землетрясения разрушены 6 домов

Разрушения из-за землетрясения

По данным Геологической службы США, землетрясение в Японии имело магнитуду 7,5. Примечательно, что у него была небольшая глубина. Обычно такие землетрясения приносят гораздо больше разрушений чем те, которые залегают на глубине.

Карта Геологической службы США

Для справки: В Японии часто бывают землетрясения из-за ее расположения. Страна находится на архипелаге, где "стыкуются" сразу 4 литосферные плиты: филиппинская, евразийская, тихоокеанская и североамериканская. На данный момент тихоокеанская и филиппинская плиты находятся в активной фазе движения, провоцируя толчки. К тому же на территории Японии есть около 200 вулканов, 40 из которых являются действующими. Их извержения также провоцируют землетрясения.

Ранее "Телеграф" писал, что в России 1 января 2024 года также объявляли предупреждение из-за цунами.