Зруйнований, але не зламаний: фоторепортаж "Телеграфа" із Куп’янська

Район щодня обстрілюють, часто "прилітає" і в саме місто

Населені пункти біля Куп’янська Харківської області, який окупанти хочуть повторно захопити, щодня зазнають ворожих обстрілів. Саме місто теж страждає через російські удари.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Добронравов побував у Куп’янську та зробив фото, на яких видно, як зараз живе місто. Там багато зруйнованих будівель, а вулиці спустошені.

Місто зруйноване більш ніж на половину. Ще восени 2023 року мер міста Андрій Бесєдін говорив про руйнування 30% будівель у Куп’янську, зараз їх набагато більше, бо прифронтове місто постійно обстрілюють.

У Куп’янську багато зруйнованих будівель

До фронту всього 8-10 км

Куп’янськ після деокупації обстрілюють майже щодня

Ворог б’є по приватних будинках та цивільній інфраструктурі

Багато мешканців Куп’янська покинули будинок через постійні обстріли

Місцевий машинобудівний завод також обстрілювали

У місті більше половини будівель отримали пошкодження через обстріл

На вулицях Куп’янська немає людей

Про відновлення багатьох будівель не йдеться

1 січня 2024 року російські війська знову вдарили по району. За даними на ранок понеділка, ворог обстріляв з міномету та артилерії 15 населених пунктів. Про це повідомляє начальник Куп’янської міської адміністрації Андрій Беседін.

Харківська прокуратура зафіксувала обстріл селища міського типу (смт) Куп’янськ-Вузловий в ніч проти 1 січня та вранці у понеділок. Вони вдарили по багатоповерховому будинку, снаряд пошкодив дах. У смт Дворічна через осколкові поранення помер чоловік. Через авіаудар постраждали також приватні будинки та господарські будівлі у селі Кучерівка.

Нагадаємо, що Куп’янськ було окуповано російськими військами 27 лютого 2022 року. Місто було здане мером Геннадієм Мацегорою, який був депутатом від проросійської партії ОПЗЖ. За пів року українська армія повернула контроль на Куп’янському. З 8 по 16 вересня точилися бої за місто, які проводились у рамках Слобожанського контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ).

З того часу російська армія регулярно обстрілює район і сам Куп’янськ, намагаючись повторно захопити його. За даними Генштабу на ранок 1 січня, ворог здійснив 11 атак на цьому напрямі. Усі були відбиті українськими захисниками.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ просунулися на Куп’янському напрямі.