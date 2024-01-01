Разрушенный, но не сломленный: фоторепортаж "Телеграфа" из Купянска

Район ежедневно обстреливают, часто "прилетает" и в сам город

Населенные пункты возле Купянска Харьковской области, который оккупанты хотят повторно захватить, ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. Сам город тоже страдает из-за российских ударов.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Добронравов побывал в Купянске и запечатлел на фото, как сейчас живет город. Там много разрушенных зданий, а улицы опустошенны.

Город разрушен более чем на половину. Еще осенью 2023 года мэр города Андрей Беседин говорил о разрушении 30% зданий в Купянске, сейчас же их гораздо больше. Прифронтовой город постоянно обстреливают.

В Купянске много разрушенных зданий

До фронта всего 8-10 км

Купянск после деоккупации обстреливают почти каждый день

Враг бьет по частным домам и гражданской инфраструктуре

Многие жители Купянска покинули дом из-за постоянных обстрелов

Местный машиностроительный завод тоже обстреливали

В городе более половины зданий получили повреждения из-за обстрелов

На улицах Купянска нет людей

О возобновлении многих зданий речи не идет

1 января 2024 года российские войска вновь ударили по району. По данным на утро понедельника, враг обстрелял из миномета и артиллерии 15 населенных пунктов. Об этом сообщает начальник Купянской городской администрации Андрей Беседин.

Харьковская прокуратура зафиксировала обстрелы поселка городского типа (пгт) Купянск-Узловой в ночь на 1 января и утром в понедельник. Удар пришелся по многоэтажному дому, снаряд повредил крышу. В пгт Двуречная из-за осколочных ранений скончался мужчина. Из-за авиаудара пострадали также частные дома и хозяйственные постройки в деревне Кучеровка.

Напомним, что Купянск был оккупирован российскими войсками 27 февраля 2022 года. Город был сдан мэром Геннадием Мацегорой, который был депутатом от пророссийской партии ОПЗЖ. Спустя полгода украинская армия вернула контроль на Купянском. С 8 по 16 сентября шли бои за город, которые проводились в рамках Слобожанского контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С тех пор российская армия регулярно обстреливает район и сам Купянск, пытаясь повторно захватить его. По данным Генштаба на утро 1 января, враг совершил 11 атак на этом направлении. Все они были отбиты украинскими защитниками.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ продвинулись на Купянском направлении.