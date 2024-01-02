Буде знайдено компроміс: у "Слузі народу" висловилися щодо законопроєкту про мобілізацію

Законопроєкт має виключити корупційну складову

В оригінальному вигляді законопроєкт про мобілізацію не виноситиметься на голосування Верховній Раді. Є надто багато розбіжностей та побоювань корупційної складової.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зі "Слуги народу". Вона додала, що буде знайдено компромісний варіант.

"Це буде версія, розроблена Комітетом з безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група розробить компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію. Адже є зауваження від Уповноваженого з прав людини", — сказала вона.

Також Євгенія Кравчук зазначила, що є деякі побоювання щодо корупційних норм. Зокрема це стосується недобросовісних військкомів. Депутат вважає, що все має бути прийняте зрозумілим і справедливим способом.

"Та норма, коли військкоми самі можуть вирішувати, кого вносити та кого прибирати зі списку боржників, тобто людей, які не прийшли до ТЦК. Очевидно, якісь їхні права можуть бути порушені", — додала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українцям роздаватимуть електронні повістки. Адвокат дав детальне пояснення, як це може статися.