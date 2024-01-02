Будет найден компромисс: в "Слуге народа" высказались о законопроекте о мобилизации

Законопроект должен исключить коррупционную составляющую

В оригинальном виде законопроект о мобилизации не будет выноситься на голосование Верховной Раде. Есть слишком много разногласий и опасений коррупционной составляющей.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук из "Слуги народа". Она добавила, что будет найден компромиссный вариант.

"Это будет версия, разработанная Комитетом по безопасности и обороне. Уже на этой неделе большая межведомственная рабочая группа разработает компромиссный вариант законопроекта о мобилизации. Ведь есть замечания от Уполномоченного по правам человека", — сказала она.

Также Евгения Кравчук отметила, что есть некоторые опасения касательно коррупционных норм. В частности, это касается недобросовестных военкомов. Депутат считает, что все должно быть принято в понятный и справедливый способ.

"Та норма, когда военкомы сами могут решать, кого вносить и кого убирать из списка должников, то есть людей, которые не пришли в ТЦК. Очевидно, какие-то их права могут быть нарушены", — добавила она.

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