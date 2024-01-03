У НАТО відреагували на масовані атаки по Україні та дали обіцянку

Члени Альянсу впевнені, що Путіну не вдасться зламати рішучість України

У НАТО засудили масовані атаки по Україні, які російські окупанти здійснили за останній тиждень. Там пообіцяли, що й надалі підтримуватимуть Україну та зміцнюватимуть її обороноздатність.

Про це пише RMF FM, посилаючись на прес-службу Альянсу. Зазначається, що ракетні атаки по Україні — це спроби диктатора Володимира Путіна зламати рішучість країни.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста та селища. Це ще одна демонстрація спроби Путіна зламати рішучість України. Йому це не вдасться", — йдеться у повідомленні.

Також в Альянсі наголосили, що Україні вже було надано широкий спектр систем протиповітряної оборони та НАТО надалі віддані зміцнювати її обороноздатність.

"НАТО продовжує підтримувати право України на самозахист від агресивної війни Росії. Ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки буде необхідно", - заявили в Альянсі.

НАТО також посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, зокрема в Польщі. Країна вже має понад 10 тисяч військовослужбовців Альянсу та значний військовий потенціал Альянсу, включно з літаками НАТО, які захищають польське небо.

"НАТО і надалі оцінюватиме свою позицію та захищатиме кожен сантиметр Польщі", – зазначили в заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що першу масовану ракетну атаку за довгий час окупанти здійснили 29 грудня. Тоді росіяни випустили країною близько 110 ракет.