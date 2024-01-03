В НАТО отреагировали на массированные атаки по Украине и дали обещание

Члены Альянса уверены, что Путину не удастся сломить решимость Украины

В НАТО осудили массированные атаки по Украине, которые российские оккупанты совершили за последнюю неделю. Там пообещали, что будут и дальше поддерживать Украину и укреплять ее обороноспособность.

Об этом пишет RMF FM, ссылаясь на пресс-службу Альянса. Отмечается, что ракетные атаки по Украине — это попытки диктатор Владимира Путина сломать решимость страны.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломать решимость Украины. Ему это не удастся", — говорится в сообщении.

Также в Альянсе подчеркнули, что Украине уже был предоставлен широкий спектр систем противовоздушной обороны и НАТО в дальнейшем привержены укреплять ее обороноспособность.

"НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо", — заявили в Альянсе.

Помимо этого НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного до Балтийского моря, в том числе в Польше. Страна уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал Альянса, включая самолеты НАТО, которые защищают польское небо.

"НАТО и в дальнейшем будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши", – отметили в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первую массированную ракетную атаку за долгое время оккупанты совершили 29 декабря. Тогда россияне выпустили по стране около 110 ракет.