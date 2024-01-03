У ЄС відповіли на воплі Росії з приводу обстрілу Бєлгорода

Росії нагадали, що вона країна-агресор і саме вона розв’язала війну

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано не засудив удари по території Бєлгорода, які були здійснені 30 грудня. Він лише додав, що це є законне право України на оборону.

Таку заяву Стано зробив у відповідь на запитання російського агентства ТАСС щодо того, чи підтримує ЄС удари по цивільних об’єктах з використанням його зброї, за постачання якої відповідає дипломатична служба Євросоюзу під керівництвом Жозепа Борреля. Його пояснення було досить лаконічним та ясним.

"Загалом Україна має законне право захищати себе від <…> агресії", — сказав Стано.

Також представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що у Брюсселі не хочуть вірити поданим Росією фактам про обстріл Бєлгорода, оскільки країна-агресор неодноразово була помічена на брехні та фейках.

"Що стосується конкретного інциденту в Бєлгороді, то жодна інформація, яка надходить з Росії, не може вважатися гідною довіри", — сказав Стано.

Водночас Міністерство закордонних справ Франції також не стало засуджувати удари по Бєлгороду. При цьому Росії вкотре нагадали, що саме вона розв’язала цю війну і вона її може припинити.

"Є держава-агресор, Росія, яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по найважливіших об’єктах цивільної інфраструктури порушуючи міжнародне гуманітарне право, і держава, що зазнає агресії, Україна, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй", – сказали в МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міноборони РФ прокоментували удари по Бєлгороду і заявили, що містом нібито били ракетами "Вільха" в касетному спорядженні, а також реактивними снарядами РСЗВ "Vampire".