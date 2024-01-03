Бєлгород, спиш? У росіян видалися гучний ранок та неспокійна нічка (відео)

Війна, розв’язана Росією, перекидається на її територію

У російському Бєлгороді під ранок пролунала серія вибухів, голосно було й у районі. Бєлгороду немає спокою вже другий день поспіль — він був під атакою і 2 січня, і вдень, і пізно ввечері.

Повідомлення про те, що у місті чути вибухи, у місцевих Telegram-каналах з’явилися після 4:30. Росіяни пишуть про гучні "хлопки" та публікують відео.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков традиційно відзвітував, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом нібито спрацювала російська система ППО. За його словами, на підльоті до міста нібито було збито кілька повітряних цілей.

Він додав, що під обстріл також потрапило село Солоти Валуйського міського округу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, заявив Гладков. У двох приватних будинках вибито вікна, посічено покрівлю, пошкоджено лінію електропередачі. Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

О 5:47 Гладков повідомив, що у Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Він закликав мешканців не підходити до вікон та "сховатися" у приміщеннях без вікон із суцільними стінами.

Як пише SHOT, за ніч у Бєлгороді прогриміло щонайменше 4 вибухи. Двічі за ніч над містом лунали сирени повітряної тривоги.

Як повідомляв "Телеграф", 2 січня Бєлгород був під обстрілом практично цілий день. Так, вибухи там лунали не лише вдень, а й пізно ввечері. Близько 21:30 у місті включили сирену ракетної небезпеки, повідомлялося про роботу ППО. Примітно, що в Таворово (Бєлгородська область) одна з ракет від ЗРК "Панцир" залетіла до будинку росіян, пробивши стелю. Упав розгінний блок у житловій кімнаті поруч із ліжком і не розірвався. Нібито ніхто не постраждав.