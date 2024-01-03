Можуть бути перебої: українців знову закликали заощаджувати електрику

Системі може бути складно впоратися з різким збільшенням споживання

Україна повертається до робочих буднів після свят, а енергетики вже почали звертати увагу, що показники споживання знову почали підніматися.

Як йдеться у повідомленні Укренерго, окрім запуску роботи промисловості також на споживання вплинуло падіння температури повітря. У зв’язку з цим енергетики нагадують необхідність економити.

"Сьогодні ранковий максимум споживання о 10:40 був на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня. Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", — йдеться у повідомленні.

Там також проілюстрували збільшення споживання з урахуванням падіння стовпчиків термометра. Оскільки графік за день нагадує кота, вуха якого вказують на пікові моменти споживання, то в "Укренерго" використовують аналогію з цією домашньою твариною для того, щоб наочно показати добові зміни.

При цьому в "Укренерго" нагадали про правила економії електрики — вимикати світло в приміщеннях, де воно не потрібне, не включати кілька потужних електроприладів одночасно, відключити обігрівачі, якщо у квартирі комфортна температура.

Як повідомлялося раніше, внаслідок масованої ракетної атаки, яку окупанти влаштували Україною вранці 2 січня, у Києві сталися перебої зі світлом. Декілька районів залишилися без електрики.