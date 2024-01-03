Могут быть перебои: украинцев вновь призвали экономить электричество

Системе может быть сложно справиться с резким увеличением потребления

Украина возвращается к рабочим будням после праздников, а энергетики уже начали обращать внимание на то, что показатели потребления опять начали подниматься.

Как говорится в сообщении Укрэнерго, помимо запуска работы промышленности также на потребление повлияло падение температуры воздуха. В связи с этим энергетики напоминают о необходимости экономить.

"Сегодня утренний максимум потребления в 10:40 был на 8% больше соответствующего показателя вчера 2 января. Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимы, что может привести к технологическим нарушениям", — говорится в сообщении.

Там также проиллюстрировали увеличение потребления с учетом падения столбиков термометра. Поскольку график за день напоминает кота, уши которого указывают на пиковые моменты потребления, то в "Укрэнерго" используют аналогию с этим домашним животным для того, чтобы наглядно показать суточные изменения.

При этом в "Укрэнерго" напомнили о правилах экономии электричества — выключать свет в помещениях, где он не нужен, не включать несколько мощных электроприборов одновременно, отключить обогреватели, если в квартире комфортная температура.

Как сообщалось ранее, в результате массированной ракетной атаки, которую оккупанты устроили по Украине утром 2 января, в Киеве случились перебои со светом. Несколько районов остались без электричества.