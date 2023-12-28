Энергетический безвиз: сколько теперь придется платить за электричество

Украинская энергетика фактически вступила в ЕС. Что дальше?

Украина завершила интеграцию своей энергосистемы в европейскую. Пару недель назад НЭК "Укрэнерго" приобрела полноценное членство в сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-Е. Месяцем ранее, в ноябре этого года завершилась синхронизация украинской и европейской энергосетей.

То есть энергетически Украина уже в ЕС. И это дает массу плюсов, в частности, возможность получать аварийную помощь из Европы (что наша страна уже делает), спасаться от блекаутов, импортировать и экспортировать электроэнергию.

Но есть и минусы. "Теперь мы должны играть по четким правилам, выполнять определенные обязательства", — говорит "Бизнес-Телеграфу" член НКРЭ Ольга Бабий. И тут же добавляет: с одной стороны, это минус, а с другой плюс. Ведь жить по правилам — не так уж плохо.

Впрочем, многое зависит от самих правил, и от того, какую роль в Европе отведут украинской энергетике. Ведь когда наша страна только начинала свой путь к "энергетическому безвизу", у нее была профицитная энергосистема и много "лишней" дешевой атомной электроэнергии, которую могла гнать в Европу. Сейчас наша энергетическая инфраструктура разбита, а рынок дефицитен и нуждается в импорте. При этом тарифы на электроэнергию для населения являются одними из самых низких в Европе и "экономически необоснованными", о чем нашей власти еще до войны не раз намекали международные кредиторы.

"Скорее всего, тарифы будут расти – и для людей, и для бизнеса", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Тарифы могут меняться, – признала Ольга Бабий. Но добавила: это не значит, что все потребители будут платить больше. Для некоторых платежки могут даже уменьшиться.

"Бизнес-Телеграф" выяснил, как украинская энергосистема будет работать в новых условиях и изменятся ли платежки.

Блуждающие токи

14 декабря генеральная ассамблея ENTSO-Е приняла решение о полноправном членстве в своей структуре украинской компании "Укрэнерго". С начала войны Укрэнерго уже фактически была в организации, правда, без права голоса наблюдателем. И последнее решение ENTSO-Е – это формальное завершение процедуры интеграции украинской энергосистемы в европейскую.

Справка . ENTSO-Е – это Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она координирует работу всей европейской энергосистемы и Укрэнерго стала сороковым членом этой организации.

Собственно, процесс присоединения украинской энергосистемы к европейской длится уже 10 лет. За это время "Укрэнерго" выполнила ряд технических условий по интеграции, прошла сертификацию. Плюс были внесены изменения в отечественное законодательство, в частности, по структуре управления НЭК.

Главные "экзамены" наша энергосистема сдала еще до полномасштабной войны. 20 февраля 2022 г. она в тестовом режиме отсоединилась от энергосистем России и Беларуси, с которыми была синхронизирована еще с советских времен. Тест затянулся. 24 февраля началось полномасштабное вторжение. И украинская энергосистема осталась без северных соседей.

Параллельно шли работы по синхронизации с европейской энергосистемой. И теперь ENTSO-Е решила, что Украина полностью готова к "энергетическому безвизу". "Это достижение является окончанием одного путешествия и началом другого. Первое путешествие закончилось экстренной синхронизацией 16 марта 2022 года, подписанием соглашения о членстве как наблюдателя в апреле 2022 года и завершением проекта синхронизации 28 ноября 2023 года. Сейчас мы начинаем новый путь, где "Укрэнерго" займет свое полноценное место среди европейских операторов систем. Вместе мы будем сильнее в продвижении и развитии устойчивой, стабильной и интегрированной европейской электросети", — заявил президент ENTSO-Е. Збинек Болдиш.

В "Укрэнерго" отметили, что статус полноправного члена ENTSO-Е дает несколько преимуществ. В частности, право голоса на заседаниях генассамблеи этой организации (принимающей годовые программы работы организации, управляющей рисками энергосистемы и т.п.), возможность работать в комитетах ENTSO-Е (занимаются вопросами рынков электроэнергии, утверждают региональные инвестиционные планы и др.).

Что дает "энергетический безвиз"

Что означает "энергетический безвиз" для украинской энергосистемы? Ибо один безвиз, транспортный, уже создал немало проблем. Его Украина тоже получила в экстренном. И сначала все шло хорошо. А затем началось блокирование границ и забастовки польских перевозчиков. Теперь они требуют отката. То есть возврат разрешений на перевозку для украинских транспортников.

В случае "энергетического безвиза" проблема уже с самого начала. Ведь когда Украина начинала процесс синхронизации с европейской энергосистемой, у нас было много дешевой "лишней" атомной электроэнергии, которую мы могли гнать в Европу. В настоящее время украинская энергосистема ослаблена войной и все чаще возникают периоды дефицита, когда, наоборот, нужно импортировать электричество. То есть, энергосистемы уже совсем "не та", которую хотели взять у ENTSO-Е. Конечно, это не значит, что нам заблокируют линии электропередач. И все же все может пойти не совсем по плану.

Несмотря на войну и большие разрушения нашей энергетической инфраструктуры, главные достоинства синхронизации с европейской энергосистемой остаются. "Во-первых, мы можем брать аварийную помощь от Европы. И Украина уже это делает, спасая энергосистему от разбалансирования, а страну от угрозы блекаутов. Во-вторых, мы можем экспортировать электроэнергию. Правда, пока в украинскую энергосистему не вернется Запорожская АЭС, речь идет преимущественно об экспорте зеленой электроэнергии.В отдельные периоды (преимущественно летом) солнечная генерация работает с профицитом, и мы вполне можем зарабатывать деньги и таким образом покрывать часть зеленого тарифа производителям (он выше, чем тариф для "обычных" производителей электроэнергии — БТ) "В перспективе, когда вернется ЗАЭС, можем вернуться к вопросу экспорта атомной электроэнергии. Тем более, что она определена как "энергия перехода" в рамках Green Deal (отказ от "грязных" источников энергии — "БТ")", — поясняет Ольга Бабий. В-третьих, в рамках ENTSO-Е мы можем получать прогнозируемый импорт электроэнергии, не только дорогую аварийную помощь, но и плановые поставки электроэнергии из Европы по рыночным ценам. А они бывают разными, в зависимости от текущей ситуации на энергорынке. Вопреки стереотипу, что в ЕС, электроэнергия очень дорогая, бывают периоды, когда там даже есть минусовые ценники из-за профицита электричества».

Правда, для того чтобы наладить полноценный импорт и экспорт, Украине придется увеличить пропускную способность сети. В частности, построить еще один интерконнектор. Это позволит увеличить пропускную способность с нынешних 1700 мегаватт-часов до 2500. Но придется вложить немалые деньги. "Речь идет о сотнях миллионов евро", — отметила Бабий.

Необходимо решить еще ряд технических моментов. "Нужно будет думать о создании системы накопителей электроэнергии (приблизительно до 2 тысяч мегаватт), строительстве малых маневренных электростанций на газе (на 1000-1500 мегаватт). Это все деньги, причем немалые. ENTSO-Е деньги не раздает, эта организация лишь определяет правила Придется искать инвесторов, и это вполне реально, но сначала нужно финансово сбалансировать систему, в частности, решить проблему долгов — остановить их нарастание и компенсировать уже существующие долговые обязательства, — говорит Бабий. — Чтобы навести порядок в энергосистеме, постоянно должно иметь средства, и сейчас это решается за счет кредитов, то есть сначала мы должны вложить деньги в энергосистему, а потом сможем получать коммерческую выгоду от "энергетического безвиза".

По данным "Укрэнерго", с начала большой войны ЕБРР уже предоставил компании более 600 млн. евро. Недавно было подписано соглашение о выделении 150 млн. евро, которые пойдут в поддержку ликвидности и устойчивости работы оператора в условиях военного времени.

Но кредиты рано или поздно придется отдавать. А те деньги, которые внешние партнеры выделяют "на украинскую энергетику", как гранты идут прежде всего, на "тушение пожаров", в частности, ликвидацию последствий вражеских ударов по критической инфраструктуре.

Покупатель или продавец?

Но возможность зарабатывать на экспорте и получать импортную электроэнергию по "хорошим ценам" — это пока только теория.

"Никаких гарантий развития украинской энергосистемы нам никто не дал. Многие будут определять интересы других членов ENTSO-Е и европейского энергорынка в целом. Европе нужен предполагаемый энергобаланс. И если, например, мы не можем подписаться под экспортом 20 млрд киловатт атомной электроэнергии (а именно такие цифры назывались до войны), то не факт, что на нас будут рассчитывать как на серьезного поставщика.Возможно, выделят определенную квоту.С учетом интересов других поставщиков, конечно.Никто не согласится закрыть часть АЭС во Франции и покупать дешевую украинскую атомку, — говорит аналитик. Института стратегических исследований Юрий Корольчук: — То же самое с импортом, ведь в ЕС тоже есть система "бери или плати" (по такому принципу Украина осуществляет транзит российского газа, когда оговоренные объемы оплачиваются, независимо от того, сколько ресурса реально проходит по трубе — "БТ" ). Поэтому если мы законтрактуем определенный объем импортной электроэнергии, за нее в любом случае придется заплатить, даже если на самом деле нам так много электричества на тот момент и не понадобится. А если мы будем брать мало импорта, то могут и вытолкнуть на спотовый рынок, где продаются "остатки" и цены уже совсем другие. То есть есть риск, что нам придется вместо развития собственной энергосистемы "подсесть" на импорт. Это своего рода энергетическая зависимость от Европы.

Ольга Бабий подтверждает: теперь мы должны играть по четким правилам, выполнять определенные обязательства. И это действительно можно считать "минусом" энергетического безвиза.

Может ли это стать проблемой? "Все зависит от того, насколько нам хватит мудрости в решении энергетических вопросов", – осторожно прокомментировала Бабий.

Пока Украина в энергетическом плане довольно слабый игрок на европейском рынке. "Потребление электроэнергии уменьшилось примерно на 30% от довоенных объемов. Многие предприятия закрылись, миллионы беженцев уехали из страны. Но уже есть динамика постепенного увеличения потребления", — говорит Бабий. В прогнозе на сезон 2023-2024 от ENTSO-Е Украина отмечена как страны, где ожидаемый спад потребления электроэнергии составит 5-10%. При этом уже сейчас периодически возникают периоды дефицита электроэнергии, но он не хронический.

Например, по данным Украинской энергетической биржи, на 27 декабря реализация электроэнергии составила около 74,9 тысяч мегаватт-часов. При этом предлагалось 111 807 мегаватт-часов, а спрос составил лишь немногим более 75 тысяч мегаватт-часов. Дефицитных часов в системе не было, напротив все 24 часа были профицитными. Такая ситуация – по большинству декабрьских торгов. Но, например, 16 декабря дефицитными были 17 часов, а 24 декабря –10.

То есть зимой нам нужны определенные объемы импорта, а с мая по сентябрь, по словам Бабий, мы можем экспортировать излишки солнечной электроэнергии (тоже в ограниченных объемах). Вопрос о более масштабных поставках электроэнергии (и импорт, и экспорт) будет подниматься уже после войны, когда начнется восстановление страны. "До сих пор важно хотя бы оценить – где и сколько инвестиций на восстановление генерации мы можем привлечь. И на что будем рассчитывать, если денег не найдем", – говорит Корольчук.

Что будет с тарифами

Одна из главных "страшилок" интеграции украинской энергосистемы в европейскую – тарифный вопрос. Мол, в Европе электроэнергия дорога и для людей, и для бизнеса, так что дороже придется платить и нам.

Угрожают ли украинцам европейские тарифы на электричество? По словам Бабий, отечественный бизнес и сейчас платит рыночный ценник – до 5-6 гривен за киловатт (с учетом тарифа на распределение).

Может быть еще дороже? Всё зависит от текущей ситуации на рынке. Наибольшей угрозой повышения тарифов для промышленности является дефицит предложения, и, наоборот, чем выше предложение, тем ниже ценник.

НКРЭ уже дважды за этот год повышала прайс-кепы (предельные цены на электроэнергию). В июле этого года они выросли на 40%, а в ноябре еще на 23% (например, на рынке в сутки вперед максимальные цены с 0:00 до 7:00 составляют 3 тысячи гривен, с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 17:00 — 5600, с 8:00 до 11:00 — 6900, с 17:00 до 23:00 — 7500 гривен за мегаватт-час). Одним из аргументов стал в том числе и импорт электроэнергии, по цене "не вписывающийся" в ценовой коридор. Для бизнеса рост цен не пропорционален динамике прайс-кепов. В целом тарифы за год выросли на 25%.

В Федерации работодателей уже заявили, что повышение прайс-кепов станет дополнительной нагрузкой на промышленность, особенно в прифронтовых регионах, и приведет к сокращению производства и выводу части персонала в простое или даже сокращение людей.

Но самый острый вопрос – тарифы для населения. В Украине в этом году их уже повысили с 1,68 до 2,64 гривны за киловатт. И это при том, что все еще действует режим ПСО – часть себестоимости электроэнергии компенсируют "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". "Цена вопроса — около 120 млрд гривен в год", — говорит Бабий.

Еще до войны внешние кредиторы, в частности, МВФ неоднократно поднимали вопрос "экономической обоснованности" коммунальных тарифов для населения, в частности, на электроэнергию. Этот пункт фигурировал в нескольких меморандумах с Фондом. Но наши власти уверяли, что пока идет война, тарифы для людей пересматриваться не будут.

Что меняет "энергетический безвиз"? "Тарифы на электроэнергию в ЕС для населения выше, и нас будут подталкивать к тому, чтобы выровнять ситуацию", — считает Попенко.

По данным Евростата, средняя стоимость электроэнергии в ЕС в 2023 году составляет около 0,29 евро за киловатт. Но цена сильно зависит от страны. Наши 6 евроцентов – это очень дешево по сравнению с 48 в Нидерландах. Но не так уж страшно по сравнению с 6,7 в Косово, или 10 в Албании. "То есть страны, где тарифы либо на нашем уровне, либо немного выше. Поэтому здесь вопрос политический, не факт, что украинцам сразу же бросятся в разы повышать ценники", — отметил Попенко.

Сравнение стоимости электроэнергии в Украине и странах Европы

Бабий уверяет, что если тарифы для населения в перспективе и будут пересматриваться, то только в комплексе с системой социальной защиты. "Вполне возможно, что для некоторых категорий населения будет 100% субсидия на электроэнергию, причем в течение всего года, а не только в отопительный сезон. В любом случае учитывается уровень дохода домохозяйств и их способность платить по коммунальным счетам, потому что дополнительное накопление долгов никому не нужно", — подытожила она. Но вполне возможно, что украинцам, признанным "платежеспособными", придется платить за электричество по 4-4,5 гривен за киловатт.