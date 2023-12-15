50 млн ламп: как бесплатный обмен светодиодов повлиял на экономику

Укрпочта снова раздает бесплатные LED-лампы.

Новый этап начался с 5 декабря. И, по данным Минэкономики, по состоянию на 12 декабря, то есть всего за неделю, украинцы обменяли уже миллион ламп.

С 12 декабря к этой программе присоединилась Киевщина. К тому же появились бонусы для пенсионеров: они смогут получить по 5 LED-ламп дополнительно на "Укрпочте", даже если до этого уже участвовали в программе обмена ламп. При этом даже не обязательно сразу нести на обмен старые лампы накаливания – их можно отдать на "Укрпочту" позже – в течение месяца.

В Минэкономики отметили, что планируют пустить на обмен еще 17 млн лам, что, как считают в ведомстве, позволит уменьшить нагрузку на отечественную энергосистему, которая сейчас испытывает дефицит электроэнергии.

В Украине уже было несколько этапов бесплатного обмена ламп накаливания на LED-и. И если программа была доступна только для населения, то летом этого года ее расширили на бюджетные и коммунальные учреждения (больницы, детсады, школы и др.), объединение совладельцев многоэтажек (ОСМД). Всего под замену планировалось около 50 млн ламп. И, как отчиталось Минэкономики, 30 млн уже раздали.

Десятки миллионов бесплатных LED- ламп – это достаточно весомая доля и рынка, и энергопотребления. И "Бизнес-Телеграф" решил выяснить, как они влияют на отечественную энергосистему, производителей и продавцов ламп.

Что подсветит 50 миллионов ламп

Программу бесплатного обмена ламп накаливания на LED-лампы начал президент Владимир Зеленский. Он заявил об амбициозной цели: заменить 50 млн. ламп. Этот обмен происходит при поддержке Евросоюза. Его анонсировали как эффективный метод балансировки энергопотребления в пиковые часы нагрузки на электросеть.

Обмен ламп отдали в руки "Укрпочты". Украинцы приносят старые лампы накаливания, вместо которых могут получить по 5 LED-ламп. Подать заявку на обмен можно также через "Действие".

Воспользоваться предложением по обмену ламп можно только один раз. Для пенсионеров сделали исключение. Сейчас они могут получить еще по 5 ламп дополнительно, даже если раньше их уже меняли.

"Обмен энергосберегающих ламп бесплатно доступен, пока светодиоды будут налицо", — говорят в Минэкономики.

Действительно ли LED-лампы настолько экономны, что позволят хотя бы отчасти решить проблему дефицита в энергосети? Представляя программу обмена в начале 2023 года, посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявлял, что современные светодиодные лампы позволяют снизить потребление электричества на 80% электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около одного Гигаватта электроэнергии. Это много и важно, потому что страна страдает от обстрелов и пытается экономить энергию. В Минэкономики подсчитывали, что если украинцы установят 50 млн энергосберегающих ламп, то это позволит экономить в часы пиковых нагрузок вид 0,7 до 1,5 Гигаватт.

Арифметика на первый взгляд кажется нормальной. Одна лампочка накаливания "ест" 75 ватт, а светящаяся светодиодная — максимум 9 ватт. "LED- лампы более экономные, по сравнению с обычными лампами накаливания, в 6-10 раз, это уже увидели в своих счетах на электроэнергию те, кто заменил лампы, бесплатно или за деньги — купил светодиоды в магазине. Ведь на самом деле многие украинцы не ожидали, когда начнется бесплатный обмен ламп, а начали менять за свой счет уже давно. Какая масштабная раздача повлияла на реальное потребление? "Бизнес-Телеграф" спросил ДТЭК и "Укрэнерго", однако ответа не дождался.

Для бедных украинцев такая замена была проблемой. Еще до большой войны экспредседатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук говорил, что в Украине насчитывается около 6 млн домохозяйств, имеющих самый низкий уровень доходов, и замена ламп на энергосберегающие не является для них приоритетом. Между тем, по его подсчетам даже замена по одной лампочке в этих домохозяйствах позволила бы сэкономить 500 мегаватт в пиковые часы нагрузок на энергосистему. Например, 7-ваттные лампы в таком количестве стоили бы 186 млн гривен, тогда как "Энергоатом", еще в 2021 году принимавший аварийную помощь, заплатил за эти же 500 мВт в месяц 460 млн гривен.

То есть идея экономии на замене ламп в Украине обсуждалась уже давно. И тогда уже звучали предложения обеспечить бесплатными энергосберегающими лампами тех, кто платить за них не может. Но до реализации дошло только после ударов по энергетике. И, соответственно, обострение дефицита. Но только после полномасштабного вторжения и ударов врага по украинской энергосистеме (что значительно усугубило проблему дефицита эдектороэнергии), их начали реализовать.

"Экономия значительна. И для людей, и для государства. Если говорить о потребителях, то они могут сэкономить на электроэнергии по 10-20 гривен ежемесячно. Это, конечно, не так много. А вот страна экономите до гигаватта электроэнергии, и это в теории Ведь украинцы включают не только лампы Есть еще и много другой техники, которая "ест" электроэнергии значительно больше лампочки. Например, если бы была программа замены стиральных машин на более энергосберегающие, эффект стал бы более заметен. То есть, лампы — это базовая экономия Переход на энергосберегающую бытовую технику, скажем, холодильник уровня энергопотребления не "С" или "В", а "А" — это уже другой этап", — говорит председатель Союза потребителей. коммунальные услуги Олег Попенко.

Понятно, что государство вряд ли будет менять старые стиральные машины или холодильники на новые энергосберегающие. Замену техники должны профинансировать уже сами украинцы. И в конце концов это произойдет, особенно если будут расти тарифы на электроэнергию. Например, до повышения тарифа для населения с 1 июня этого года с 1,68 гривен до 2,64 гривен за киловатт, многие владельцы частных домов отапливали жилье электрокотлами, потому что так получалось дешевле, чем газовыми. А к началу этого отопительного сезона многие домохозяйства установили газовые котлы, даже несмотря на то, что пришлось покупать оборудование за 10-15 000 гривен. Электрокотел тянет будет много – до 3 тысяч кВт в месяц. Так что спонтанная замена отопления на газ уже дала значительную экономию.

"Важно еще как люди потребляют электроэнергию. Можно сутки не исключать 10 энергосберегающих ламп и потратить электричества больше, чем разумно пользуясь лампами накаливания", — говорит Попенко.

Покупают "не те" лампы

Как миллионы идущих на обмен бесплатных ламп повлияли на рынок LED-ламп? В компании "Биом" (импортер ламп) говорят, что особого влияния пока не ощутили. "Продажи не уменьшились, люди как покупали, так и покупают", — отметили в компании.

Это подтверждает и Алексей Цыбанов. "Наверное, такая тенденция объясняется тем, что бесплатные лампы н обмен берут, в основном, социально незащищенные граждане. Если бы не было этого обмена, они бы все равно не покупали энергосберегающие лампы. Так что этих потребителей у нас и раньше не было, и сейчас нет ", — говорит Цыбанов. По его словам, 50 млн бесплатных ламп сравнительно небольшое количество в масштабах рынка. "Это фактически один контейнер, для рынка это — капля в море", — отметил Цыбанов.

Но эта капля заметна. Директор направления "Электротехника" ООО "Эпицентр К" Ангелина Бурлакова рассказала "Бизнес-Телеграфу", что определенное количество покупателей из-за бесплатных замен ламп они все же потеряли. По ее оценкам, речь идет примерно о 10% потенциальных покупателей, "не дошедших" в магазин, потому что получили лампы бесплатно. Но речь идет об уменьшении спроса только в одном сегменте ламп.

Потому что под обмен попадают далеко не все лампы. "Под обмен идут только лампы с типом цоколя E27 (обычный) и Е14 (так называемые "миньоны"). В сети торговых центров "Эпицентр" их доля в общей продаже ламп в этом году составляет до 30%. Но, скажем, в 2015 году доля таких ламп была намного больше — до 80%.

Новые модели светильников, люстр, бра и других осветительных приборов разрабатываются под другие типы цоколей или производят уже с интегрированными светодиодами (лампочка не нужна). Кроме того, сами лампы стали более качественными, на них дают гарантию от 1 до 5 лет, поэтому замены происходит реже. В этом году набирают популярность светильники под лампочку GX53, появившуюся на рынке Украины в конце 2021 года. Также в топ продаж лампы с цоколем GU5,3 и GU10. "Многие украинцы сейчас действительно покупают источники освещения с целью замены на новые, более энергоэффективные", — рассказала "Бизнес-Телеграфу" Бурлакова.

Гораздо больше компии теряют из-за войны и конкуренции, а не из-за раздачи бесплатных ламп, Завод Цыбанова, например, загружен только на. на 40-50%. "Очень высокая конкуренция с китайской продукцией. Из сегмента бытовых ламп наших производителей в значительной степени уже вытеснили, поэтому многие концентрируются на сегменте промышленных на уличных лампах. Там китайская продукция не проходит по нашим техническим стандартам. Есть и такие, кто переносит производство в Китай, потому что так значительно дешевле", — рассказывает Цыбанов.

В "Биоме" говорят, что сейчас логистика китайских ламп значительно удлинялась и подорожала. Товар идет по морю в балтийские порты, а дальше, как и подавляющее большинство импорта — фурами.

Бурлакова добавляет, что логистика стала одной из причин удорожания LED-ламп, которые прибавили в цене 30% по сравнению с 2021 годом. "Хотя китайские производители, напротив, снижают цены на продукцию благодаря переходу на полную автоматизацию, и у нас стоимость ламп растет. На ценообразование значительно влияет логистика. Увеличилось плечо доставки, логистика постоянно дорожает, возникает множество трудностей с доставкой товара из Поднебесной, что в результате отражается на ценниках", — говорит Бурлакова.

До полномасштабной войны, в 2021 году, LED- лампа на 7 ватт стоила в среднем 30 гривен. Сейчас в продаже можно найти даже подешевле, от 27-29 гривен. Но есть и по 40-50 и даже 75 гривен. Всё зависит от качества и продавца. "Мы с 2021 года не пересматривали цены на свою продукцию", — говорят в "Биоме".

Миллионы на утилизацию

Возникает еще один вопрос – утилизация старых ламп накаливания, которые становятся ненадобностью после бесплатного обмена на LED-лампы. "Утилизация старых ламп будет осуществляться в соответствии с правилами и международными нормами", — отмечал руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, презентуя программу обмена ламп.

По словам министра окружающей среды Руслана Стрельца, правительство ввело программу, которая позволит утилизировать все лампы накаливания, а не выбрасывать их на свалку. Утилизацией занимается местная власть, заключающая соответствующие договоры со специализированными предприятиями, а оплачивается все за счет экологического налога. По данным Стрельца, утилизация одной лампы накаливания стоит от 0,5 до 1,5 гривны. То есть, обмен 50 млн энергосберегающих ламп – это 25 – 75 млн гривен на утилизацию старых ламп.

В компании "Вторм", собирающей лампы на утилизацию, говорят, что договоры об утилизации по законодательству должны заключать также производственные компании, супермаркеты, медучреждения, складские комплексы и т.д. В "Вторме" говорят, что лампы накаливания – наименее опасны для окружающей среды среди источников освещения. Так как, например, в люминесцентных лампах есть тяжелые металлы, в некоторых светодиодах свинец. Впрочем, лампы накаливания тоже нужно перерабатывать. А сертифицированных перерабатывающих предприятий в Украине не так уж много.

"К сожалению, нет также общей государственной программы, которая позволяла бы массово собирать у людей старые лампы и утилизировать их. Поэтому многие лампы просто попадают на свалку", — добавил Попенко из Союза потребителей коммунальных услуг.