Пенсионеры могут получить 5 LED-ламп бесплатно: что нужно сделать

Программа будет действовать, пока лампы будут в наличии на каждом отдельном отделении

"Укрпочта" объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 5 декабря пенсионеры смогут получить по пять ламп бесплатно в сельской местности по всей стране, кроме Киевской области.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Отмечается, что для обмена ламп необходимо посетить отделение "Укрпочты", имея при себе паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и свой мобильный телефон. При этом старые лампы можно приносить как сразу, так и в течение месяца после получения новых.

"Для обмена доступно 18 млн энергосберегающих ламп. Программа будет действовать, пока лампы будут в наличии на каждом отдельном отделении. Каждое отделение Укрпочты, где будет происходить такой обмен, будет обозначено картинкой на дверях, чтобы сразу можно было сориентироваться. Если же такой картинки нет, это значит, что либо закончились лампы, либо обмен еще не начался", — говорится в сообщении.

Инициатива направлена на уменьшение нагрузки энергосистемы Украины. Так, 18 млн ламп позволят сэкономить одновременно до 1000 МВт. Это равно работе блока атомной электростанции.

"Напоминаем, что также идет обмен ламп для юридических лиц: медицинских учреждений, школ, детских садов, поликлиник. Они могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении "Дія", — объяснили в Министерстве.

В сёлах Киевской области обмен начнется с 12 декабря. Программа обмена в городах Украины начнется в скором времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что программу обмена ламп накаливания на ЛЕД-лампы в Украине запустили в январе 2023 года.