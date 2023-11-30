Пенсіонери можуть отримати 5 LED-ламп безкоштовно: що потрібно зробити

Програма діятиме, допоки лампи будуть в наявності на кожному окремому відділенні

"Укрпошта" оголосила про розширення програми обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи. З 5 грудня пенсіонери матимуть змогу отримати по п’ять ламп безкоштовно у сільській місцевості по всій країні, окрім Київської області.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Наголошується, що для обміну ламп необхідно відвідати відділення "Укрпошти", маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та свій мобільний телефон. При цьому старі лампи можна приносити як одразу, так і протягом місяця після отримання нових.

"Для обміну доступно 18 млн енергозберігаючих ламп. Програма діятиме, поки лампи будуть в наявності на кожному окремому відділенні. Кожне відділення Укрпошти, де відбуватиметься такий обмін, буде позначено картинкою на дверях, щоб одразу можна було зорієнтуватися. Якщо ж такої картинки немає, Це означає, що або закінчилися лампи, або обмін ще не почався ", — йдеться в повідомленні.

Ініціатива спрямована на зменшення навантаження енергосистеми України. Так, 18 млн ламп дозволять заощадити одночасно до 1000 МВт. Це дорівнює роботі блоку атомної електростанції.

"Нагадуємо, що також відбувається обмін ламп для юридичних осіб: медичних закладів, шкіл, дитячих садків, поліклінік. Вони можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву у додатку "Дія", — пояснили в Міністерстві.

У селах Київської області обмін розпочнеться з 12 грудня. Програма обміну у містах України розпочнеться незабаром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що програму обміну ламп розжарювання на ЛЕД-лампи в Україні запустили у січні 2023 року.