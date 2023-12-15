50 млн ламп: як безкоштовний обмін світлодіодів вплинув на економіку

Укрпошта знов роздає безкоштовні LED-лампи

Новий етап розпочався з 5 грудня. І, за даними Мінекономіки, станом на 12 грудня, тобто, всього за тиждень, люди обміняли вже мільйон ламп.

З 12 грудня до цієї програми долучилася Кийвщина. До цього ж з`явилися бонуси для пенсіонерів: вони зможуть отримати по 5 LED-ламп додатково на "Укрпошті", навіть якщо до цього вже брали участь в програмі обміну ламп. При цьому навіть не обов`язково відразу нести на обмін старі лампи розжарювання — їх можна віддати на "Укрпошту" пізніше — протягом місяця.

У Мінекономіки зазначили, що планують пустити на обмін ще 17 млн лам, що, як вважають у відомстві, дозволить зменшити навантаження на вітчизняну енергосистему, яка зараз потерпає від дефіциту електроенергії.

В Україні вже було кілька етапів безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-и. І, якщо зразу програма була доступна лише для населення, то влітку цього року її розширили на бюджетні й комунальні установи (лікарні, дитсадки, школи та ін), об’єднання співвласників багатоповерхівок (ОСББ). Усього під заміну планувалося біля 50 млн ламп. І як звітує Мінекономіки 30 млн вже роздали.

Десятки мільонів безкоштовних LED- ламп — це достатньо вагома частка і ринку, і енергоспоживання. Тож "Бізнес-Телеграф" вирішив з`ясувати як вони впливають на вітчизняну енергосистему, виробників та продавців ламп.

Що підсвітить 50 мільйонів ламп

Програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED- лампи започаткував президент Володимир Зеленський. Він заявив про амбітну мету: замінити 50 млн ламп. Цей обмін відбувається за підтримки Євросоюзу. Його анонсували як ефективний метод балансування енергоспоживання у пікові години навантаження на енергомережу.

Обмін ламп віддали в руки "Укрпошти". Українці приносять старі лампи розжарювання, замість яких можуть отримати по 5 LED- ламп. Подати заявку на обмін можна також через "Дію".

Скористатися пропозицією з обміну ламп можна лише раз. Для пенсіонерів зробили виключення. Зараз вони можуть отримати ще по 5 ламп додатково, навіть якщо раніше вже їх міняли.

"Обмін енергоощадних ламп безкоштовно доступний, доки світлодіоди будуть у наявності", — кажуть у Мінекономіки.

Чи дійсно LED-лампи настільки економні, що дозволять хоча б частково вирішити проблему дефіциту у енергомережі? Презентуючи програму обміну на початку 2023 року, посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявляв, що сучасні світлодіодні лампи дозволяють знизити споживання електрики на 80% електроенергії, порівняно зі звичайними лампами розжарювання. То ж заміна 50 млн ламп дозволить зекономити близько одного Гігаватта електроенергії. Це багато і важливо, бо країна потерпає від обстрілів і намагається економити енергію. В Мінекономіки підраховували, що, якщо українці встановлять 50 млн енергоощадних ламп, то це дозволить економити у години пікових навантажень вид 0,7 до 1,5 Гігаватт.

Арифметика на перший погляд здається нормальною. Одна лампочка розжарювання "їсть" 75 ватт, а світлодіодна, яка світить так само, — максимум 9 ватт. "LED- лампи економніші, порівняно зі звичайними лампами розжарювання, у 6-10 разів, це вже побачили у своїх рахунках на електроенергію ті, хто замінив лампи, чи безкоштовно, чи за гроші — купив світлодіоди у магазині. Адже насправді багато українців не чекали, коли почнеться безкоштовний обмін ламп, а почали змінювати ї власним коштом вже давно. Та й багато сучасних світильників уже зроблені спеціально під LED-и", — зазначає виконавчий директор заводу "Світлотехніка" Олекій Цибанов. Як масштабна роздача вплинула на реальне споживання? "Бізнес-Телеграф" запитав ДТЕК та "Укренерго", проте відповіді не дочекався.

Для незаможних українців така заміна була проблемою. Ще до великої війни ексголова "Укренерго" Всеволод Ковальчук казав, що в Україні налічується близько 6 млн домогосподарств, які мають найнижчий рівень доходів, і заміна ламп на енергоощадні не є для них пріоритетом. Між тим, за його підрахунками, навіть заміна по одній лампочці у цих домогосподарствах дозволила б зекономити 500 мегаватт у пікові години навантажень на енергосистему. Наприклад, 7-ватні лампи у такій кількості коштували б 186 млн гривень, тоді як "Енергоатом", який ще в 2021 році брав аварійну допомогу, заплатив за ці ж 500 мВт за місяць 460 млн гривень.

Тобто, ідея економії на заміні ламп в Україні обговорювалася вже давно. І тоді вже лунали пропозиції забезпечити безкоштовними енергоощадними лампами тих, хто платити за них не може. Але до реалізації дійшло лише після ударів по енергетиці. І, відповідно, загострення дефіциту. Та лише після повномасштабного вторгнення та ударів ворога по українській енергосистемі (що значно поглибило проблему дефіциту едектороенергіі), їх почали реалізувати.

"Економія значна. І для людей, і для держави. Якщо говорити про споживачів, то вони можуть заощадити на електроенергії по 10-20 гривень щомісяця. Це, звісно, не так багато. А от країна економіть до гігаватта електроенергії, та це в теорії. Адже українці вмикають не лише лампи. Є ще й багато іншої техніки, яка "їсть" електроенергії значно більше за лампочки. Наприклад, якби була програма заміни пральних машин на більш енергоощадні, ефект став би більш помітний. Тобто, лампи — це базова економія, яку невеликим коштом або й безкоштовно може запровадити у себе вдома кожен. Перехід на енергоощадну побутову техніку, скажімо, холодильник рівня енергоспоживання не "С" чи "В", а "А" — то вже інший етап", — каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Зрозуміло, що держава навряд чи мінятиме старі пралки чи холодильники на нові енергоощадні. Заміну техніки мають профінансувати вже самі українці. І врешті-решт це станеться, особливо, якщо будуть рости тарифи на електроенергію. Наприклад, до підвищення тарифу для населення з 1 червня цього року з 1,68 гривень до 2,64 гривень за кіловатт, багато власників приватних будинків опалювали житло електрокотлами, бо так виходило дешевше, ніж газовими. А до початку цього опалювального сезону чимало домогосподарств установили газові котли, навіть попри те, що довелося купувати обладнання за 10-15 000 гривень. Електрокотел тягне буде багато — до 3 тисяч кВт на місяць. Тож така спонтанна заміна опалення на газ уже дала значну економію.

"Важливо ще й як люди споживають електроенергію. Можна добу не виключати 10 енергоощадних ламп і витратити електрики більше, ніж розумно користуючись лампами розжарювання", — каже Попенко.

Купують "не ті" лампи

Як мільйони безкоштовних ламп, що йдуть на обмін, вплинули на ринок LED-ламп? В компанії "Біом" (імпортер ламп) кажуть, що особливого впливу поки що не відчули. "Продажі не зменшилися, люди як купували, так і купують", — зазначили в компанії.

Це підтверджує й Олексій Цибанов. "Напевне, такая тенденція пояснюється тим, що безкоштовні лампи н обмін беруть, в основному, соціально незахищені громадяни. Якби не було цього обміну, вони б все рівно не купували енергоощадні лампи. Тож цих споживачів у нас і раніше не було, і зараз немає", — каже Цибанов. За його словами, 50 млн безкоштовних ламп — порівняно невелика кількість у масштабах ринку. "Це фактично один контейнер, для ринку це — капля в морі", — зазначив Цибанов.

Але ця крапля помітна. Директорка направлення "Електротехніка" ТОВ "Епіцентр К" Ангеліна Бурлакова розказала "Бізнес-Телеграфу", що певну кількість покупців через безплатні заміни ламп вони все ж втратили. За її оцінками, мова йде приблизно про 10% потенційних покупців, що "не дійшли" до магазину, бо отримали лампи безкоштовно. Але мова йде про зменшення попиту лише в одному сегменті ламп.

Бо насправді під обмін потрапляють далеко не всі лампи. "Під обмін ідуть лише лампи з типом цоколя E27 (звичайний) та Е14 (так звані "міньйони"). У мережі торговельних центрів "Епіцентр" їх частка в загальному продажі ламп цього року становить до 30%. Але, скажімо, у 2015 року частка таких ламп була набагато більшою — до 80%. Що відбувається?

Нові моделі світильників, люстр, бра та інших освітлювальних приладів розробляються під інші типи цоколів або виготовляють вже з інтегрованими світлодіодами (лампочка не потрібна). Крім того, самі лампи стали якіснішими, на них дають гарантію від 1 до 5 років, тому заміни відбувається рідше. Цього року набирають популярності світильники під лампочку GX53, які з’явилася на ринку України наприкінці 2021 року. Також у топі продажів лампи з цоколем GU5,3 та GU10. "Багато українців зараз дійсно купує джерела освітлення з метою заміни на нові, більш енергоефективні", — розказала "Бізнес-Телеграфу" Бурлакова.

Набагато більше компнії втрачають через війну та конкуренцію, а не через роздачу безкоштовних ламп, Завод Цибанова, наприклад, завантажений лише на. На 40-50%. "Дуже висока конкуренція з китайською продукцією. З сегменту побутових ламп наших виробників значною мірою вже витіснили, тож багато хто концентрується на сегменті промислових на вуличних ламп. Там китайська продукція не проходить ха нашими технічними стандартами. Є й такі, хто переносить виробництво в Китай, бо так значно дешевше", — розповідає Цибанов.

В "Біомі" кажуть, що зараз логістика китайських ламп значно подовшала й здорожчаала. Товар іде морем до балтійських портів, а далі, як і переважна більшість імпорту — фурами.

Бурлакова додає, що логістика стала однією з причин здорожчання LED-ламп, які додали в ціні 30%, порівняно з 2021 роком. "Хоча китайські виробники, навпаки, знижують ціни на продукцію завдяки переходу на повну автоматизацію, та в нас вартість ламп росте. На ціноутворення значно впливає логістика. Збільшилось плече доставки, логістика постійно дорожчає, виникає безліч труднощів з доставкою товару з Піднебесної, що в результаті відображається на цінниках", — каже Бурлакова.

До повномасштабної війни, у 2021 році, LED- лампа на 7 ватт коштувала в середньому 30 гривень. Зараз у продажу можна найти навіть дешевше, від 27-29 гривень. Але є й по 40-50 і навіть 75 гривень. Все залежить від якості й продавця. "Ми з 2021 року не переглядали ціни на свою продукцію", — кажуть у "Біомі".

Мільони на утилізацію

Постає ще одне питання — утилізація старих ламп розжарювання, які стають непотребом після безкоштовного обміну на LED-лампи. "Утилізація старих ламп здійснюватиметься відповідно до правил та міжнародних норм", — зазначав керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, презентуючи програму обміну ламп.

За словами міністра довкілля Руслана Стрільця, уряд запровадив програму, що дозволить утилізувати всі лампи розжарювання, аа не викидати їх на смітник. Утилізацією опікується місцева влада, що заключає відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами, а оплачується все за рахунок екологічного податку. За даними Стрільця, утилізація однієї лампи розжарювання коштує від 0,5 до 1,5 гривні. Тобто, обмін 50 млн енергоощадних ламп — це 25 — 75 млн гривень на утилізацію старих ламп.

У компанії "Вторм", що збирає лампи на утилізацію, кажуть, що договори про утилізацію за законодавством повинні укладати також виробничі компанії, супермаркети, медзаклади, складські комплекси та ін. У "Втормі" кажуть, що лампи розжарювання — найменш небезпечні для оточуючого середовища серед джерел освітлення. Бо, наприклад, у люмінесцентних лампах є важкі метали, в деяких світлодіодах — свинець. Втім, лампи розжарювання теж треба переробляти. А сертифікованих переробних підприємств в Україні не так багато.

"На жаль, немає також загальної державної програми, що дозволяла б масово збирати у людей старі лампи та утилізувати їх. Тому багато ламп просто потрапляють на смітник", — додав Попенко зі Спілки споживачів комунальних послуг.