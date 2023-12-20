Почему поляки перекрыли границу: что происходит между Украиной и Польшей в действительности

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз пошли по тяжелому пути

Польская граница снова остановилась. Забастовки возобновились с обеда 18 декабря. К тому же, перевозчики вернулись не сами. К ним присоединились фермеры. Требования польских транспортников не изменились (возврат разрешений для украинских перевозчиков, отдельные очереди для пустых фур и др.), а вот аграрии теперь против уже не только нашего зерна. Им мешает даже сахар (которого Украина в принципе мало экспортирует).

Бастующие могут держать границу в осаде долго — вплоть до марта следующего года. Убытки украинской экономики даже через месяц стали очень заметными. Только по таможенным пошлинам в ноябре страна недополучила почти 10 млрд грн. Нечего и говорить об убытках бизнеса. И вот все это может оказаться еще хуже.

Оптимизма в экспертной среде немного. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что граница будет лихорадить еще дольше: до июня 2024 года. "К началу лета назначено заседание логистического блока Еврокомиссии, на котором поляки могут поднять вопрос аннулирования транспортного безвиза для Украины. А происходящее сейчас своего рода "подготовка", — говорит Марчук. "Не месяц, не три, и даже не полгода. Украина фактически уже проходит путь евроинтеграции, и реальность такова, что наш бизнес очень мозолит польским предпринимателям. Здесь несколько аспектов, начиная с конкуренции за потребителя и рынки сбыта и заканчивая борьбой за субсидии. Поэтому после перевозчиков и фермеров на границу могут выйти молочники или птицеводы", — добавил экономист Алексей Кущ.

Приблизительно так думают и в Польше. Представитель польской провластной коалиции Михал Колодзейчак, как в подтверждение этого тезиса, прямо заявил в эфире радио RMF24, что рынок Польши нужно защитить от украинской агропродукции. И закрыть импорт на 20 лет.

И здесь Украине нужна стратегия. Ведь поляки фактически первыми начали переговоры о вступлении Украины в ЕС. Но эту проблему — противостояние в долгую — пока никто не пытается решать. Власть и бизнес-сообщество работают в режиме экстренного реагирования, где "горит", там и гасят. И это рискованно.

Блокада 2.0

Протесты польских перевозчиков начались еще в начале ноября. Это практически парализовало движение фур. Огромные очереди, двойные тарифы на перевозку, объезды через Словакию, Венгрию и Румынию и даже смерти водителей — это произошло за месяц блокировок.

И вот неделю назад польская граница неожиданно "уехала". Как рассказали в АСМАП, по требованию их юристов местные власти просто аннулировали разрешения на забастовки польским. Движение постепенно начало восстанавливаться.

Но 18 декабря с обеда забастовщики снова вернулись, но не сами, а еще и с местными фермерами. "После того, как перевозчикам аннулировали разрешения на забастовки, они обратились к войту гимны Дорохуск (руководитель гмины, административных единиц типа украинских ОТГ — БТ), и от него получили отказ. И обжаловали ее в суде. Суд принял сторону перевозчиков. Хотя в теории у войта еще есть возможность подать апелляцию, поэтому перевозчики объявили о возобновлении забастовки на пропускном пункте "Яголин-Дорохуск", но машин подогнали мало, грузовики пропускают, хотя и ограниченно (до 10 в час).Фермеры же полноценно заблокировали пропускной пункт пункт Шегини-Медика", — говорит Председатель АСМАП Владимир Балин.

Протестующие могут продолжить забастовку до 8 марта 2024 года. Об этом заявил один из организаторов стачки Рафал Меклер. То есть после месячной блокировки границы и короткой паузы с возобновлением движения получим новый блок еще почти на три месяца. А как будет дальше – вопрос открытый.

Балин говорит, что новые блокировки наших транспортников удивили. Потому что в последние дни шли активные неофициальные переговоры при поддержке нашей и польской федераций работодателей между перевозчиками. И, по словам Балина, "прогресс был". К тому же, на пропускном пункте Ягодин — Дорохуск со среды должна была заработать отдельная очередь для пустых фур — это одно из требований польских протестующих, которое наша сторона выполнила. "Доступа к системе "Путь" они уже не хотят (доступ к украинскому "Путу" в начале забастовок был в списке требований, как подозревают эксперты, из-за него польские транспортные компании собирались набирать наших водителей — БТ)", — рассказал Балин "Бизнес- Телеграфу».

Но остается главное требование польских перевозчиков – возврат разрешений и квот на рейсы в ЕС для украинских транспортников. Поэтому граница и дальше будет стоять. Сначала до марта, а затем, возможно, и до июня 2023 года. Пока заседание логистического блока Еврокомиссии, заседание которого планируется на начало лета в следующем году, не расставит в конце концов все точки над "i".

Возвращают план "Б"

Через месяц предыдущей блокады польской границы украинские перевозчики нашли обходные пути. Пускают фуры через другие границы (со Словакией, Венгрией, Румынией), перегружают товары на бусики (их протестующие не блокируют), а Укрзализныця запустила контрейлерные перевозки — фуры едут в Польшу на железнодорожных платформах, без очередей, а дальше уже своим ходом. "Все это большой крюк, дорого и не удобно, но лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Поэтому будем снова возвращать альтернативные маршруты", — говорит Балин. А украинские компании – клиенты перевозчиков – так и не получат скидок, хотя после разблокирования границы рассчитывали на уменьшение тарифа вдвое.

Константин Карабет, совладелец группы компаний Tanit Group, говорит, что будут и бусики, и перевозка фур по железной дороге. "Хотя есть много нерешенных вопросов для способа перевозки грузов, это и сохранение товара, и таможенный режим, замена колесных пар и др. Понятно, что такие маршруты кризисны, но вариантов сейчас немного Клиенты готовы выгружать товар на складах, использовать сервис контейнерных поездов. Это касается, прежде всего, тех грузов, где сроки годности позволяют воспользоваться именно такой стратегией", — отметил Карабет.

По многим товарам не исключен дефицит. "Еще месяц продержимся на старых запасах, а дальше — думаем, что делать", — добавил глава концерна "Ярослав" (швейное и пищевое производство с использованием импортного сырья) Александр Барсук. О дефиците уже на декабрь-январь говорят в сети Comfy, на сложности с доставкой некоторых лекарств и вакцин жалуются также фармацевты. Об этом "Бизнес-Телеграфу" рассказал руководитель компании "Алкалоид Киев" Артем Матвеев Речь идет о препаратах, требующих специального температурного режима перевозок, которого в длинных очередях трудно соблюсти. На рекламном рынке уже сейчас дефицит пленки для билбордов. Об этом "Бизнес-Телеграфу" сообщили сразу в нескольких рекламных агентствах.

Не исключено, что перечень дефицитных или "ожидаемых" товаров будет расти. Как и ценники, ведь бизнес вряд ли долго сможет не реагировать на удорожание логистики. И все зависит от формата блокировок. "Если н тому же Ягодине и дальше будут пропускать хотя бы по 10 фур в час, то так жить еще можно", — утешил Балин. Хотя это не упраздняет убытки для перевозчиков и их клиентов.

Чего хотят польские фермеры

Куда большая интрига сейчас – выход "на арену" польских фермеров. Они присоединились к стачкам и уже перекрыли пропускной пункт "Шегини-Медика". А теперь хотят заблокировать еще и пункт "Ягодин — Дорохуск".

"Бизнес-Телеграф" уже писал о забастовках польских фермеров, которые жаловались, что украинское зерно обрушило их рынок и загоняет в убытки. Тогда сошлись на том, что через Польшу наше зерно (в частности, пшеница) может ехать только транзитом — в порты и дальше на экспорт в пункты назначения.

Теперь польские фермеры недовольны украинской кукурузой. Но вопрос здесь не совсем в Украине. "Мы продали кукурузу очень дешево, теряем 2 тысячи злотых на каждом гектаре. Расходы на гектар составляют 5,5 тысячи злотых, а мы получили лишь 3,3 тысячи. Кредиты ликвидности, которые частично нас поддерживали, были отозваны. К сожалению, правительство, что сейчас идет, забрал у нас эти кредиты", — объяснил польским СМИ один из организаторов протеста Роман Кондров. Еще одно требование – мораторий на повышение налога на землю. "Мы солидарны с перевозчиками, потому что эти отрасли (транспортная и аграрная — БТ) пострадали больше всего", — добавил Кондров. Похоже, польские фермеры оценили успех перевозчиков. И хотят решить свои проблемы за счет Украины.

Производство зерновых и зернобобовых в Украине и Евросоюзе

Неожиданно к зерну прибавился еще и сахар. Польские фермеры требуют остановить ввоз украинского сахара в свою страну. Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши заявила, что в этом году наварят около 2,3 млн. тонн сахара, а вот в следующем может быть меньше, если будет импорт украинской продукции. Ассоциация уже обратилась в министерство сельского хозяйства с требованием восстановить квоту для украинского сахара в 20 000 тонн в год. Это даже смешно, потому что в текущем маркетинговом году Украина экспортировала чуть больше 400 000 тонн сахара. И это чуть ли не рекорд за всю историю независимости. И добавил, что после полномасштабного вторжения, когда сняли все ограничения для украинских товаров в ЕС, Украина в экономическом смысле уже вступила в Евросоюз. И теперь польский сахар не выдерживает конкуренции с более дешевым украинским.

Польский политик Михал Колодзейчак предлагает пойти еще дальше. И "защитить" аграрно-потребительский рынок Польши, закрыв доступ к нему украинской продукции "на 20 лет после вступления Украины в ЕС". "То есть, если сначала многие восприняли недовольство польских фермеров как элемент избирательной кампании, то теперь мы видим, что это не так. Выборы прошли, правительство в Польше новое, а претензии аграриев — старые", — говорит Кущ.

Украинские порты работают не слишком по известным причинам. Экспортеры переориентировали зерновую логистику на балтийские порты, но это сложно. Потому что получается, что доехать до тех портов не так просто, по крайней мере, зерновозами. Перевозки по железной дороге даже растут. По данным компании "Украгроконсалт", в ноябре этого года УЗ перевезла 6,1 млн. тонн экспортных грузов, из них 2,43 млн. тонн — зерна. Для сравнения: в направлении морских портов поехало 1,7 млн. тонн. По данным Spike Brokers, за две недели декабря автотранспортом отгружено 142 000 тонн, что меньше, по сравнению с аналогичным периодом в ноябре (тогда вывезли 182 000 тонн), не говоря уже о октябре (192 000 тонн). То есть на самом деле даже полная блокировка движения зерновозов на польской границе не остановит наш экспорт. Хотя, очевидно, проблемы будут.

"Через Польшу автотранспортом сейчас везут, в основном, рапс, сою, масло. Разумеется, потери у экспортеров из-за блокирования границ будут. Особенно у хозяйств из западных регионов, которым гораздо удобнее и дешевле везти зерно через Польшу, чем транспортировать в Одессу на доставку по морю. В затруднительном положении уже оказалось много наших переработчиков, которые при предыдущей блокаде даже потеряли контракты с европейскими торговыми сетями, потому что сорвали сроки доставки. С новыми блокировками такие контракты на 2024 год под большим вопросом", — отметил Марчук. По его словам, экспортеры будут проезжать через границы с другими странами, а это плюс на стоимости доставки. Также более активно завлекают портовую инфраструктуру.

Входной билет в ЕС

К проблемам на польской границе придется привыкать. "Всегда найдутся недовольны. Не удивлюсь, если после фермеров н забастовки выйдут молочники или птицеводы. Это в том числе превентивные шаги со стороны польского бизнеса. Мы уже фактически "отрабатываем" свой входной билет в ЕС, где украинские производители, в частности агропродукции, будут напрямую конкурировать с польскими.И последним это очень не нравится.Причем речь идет о конкуренции не только за потребителей и рынки сбыта, но и за субсидии.В ЕС есть так называемая дотация на выравнивание инфраструктуры, которую получают самые слабые. а после вступления Украины в Евросоюз будут платить нашим", — говорит Кущ.

"Если посчитать по европейским "расценкам" на дотации, то наши малые и средние фермеры после вступления Украины в ЕС будут получать по 10 млрд евро в год. Понятно, что у кого-то из европейских фермеров помощь могут частично и снять", — добавил Марчук.

По словам Куща, чтобы хотя бы частично утихомирить страсти, Украине стоит задуматься над изменением экспортной модели. К примеру, везти в Европу не пшеницу и кукурузу, а, скажем, биотопливо или растительный белок. То есть те же продукты, но уже переработанные. У ЕС такой продукции не хватает, поэтому недовольных местных производителей будет меньше. И все это, конечно, если и будет, то уже после войны.