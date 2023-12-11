Польская граница "поехала"? Как Украина пытается разблокировать границу после месячной забастовки

На заблокированной с начала ноября польской границе наметился прорыв

Сегодня польские протестующие сняли блокировку крупнейшего пограничного пункта. Как рассказал "Бизнес-Телеграфу" глава ассоциации международных перевозчиков (АСМАП) Владимир Балин, с 14.00 началась разблокировка пограничного пункта "Ягодин-Дорохуск", завтра обещают пустить фуры и на других пунктах.

Что произошло? "Наши юристы обратились в гмин (административные единицы в Польше, аналог наших территориальных общин — БТ) Медики, Дорохуска, Радино, Любыша Кролевского и они досрочно аннулировали разрешения на забастовки польским перевозчикам (они выдавались до начала января 2024 года). решать, подавать ли иски о компенсации ущерба Оценка уже проведена, суммы там колоссальные", — отметил Балин.

О разблокировании пункта сказал и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Завтра, во вторник, 12 декабря, будет разблокирован Раву-Русскую, а дальше поочередно все пограничные пункты.

Информацию о разблокировании границы подтвердил "Бизнес-Телеграф" и источник в одном из профильных министерств. Правда, по его словам, польские чиновники испугались не столько украинских юристов и миллионных исков от наших перевозчиков, сколько санкций Еврокомиссии, уже открыто говорящей, что может быть жесткая реакция. Глава ассоциации международных перевозчиков Виктор Берестенко также говорит, что, скорее всего, больше сработали "намеки" Еврокомиссии.

Глава гимны Дорохуск Войцех Савва сказал, что решил разогнать забастовку, потому что не может больше допустить, чтобы жители гмины теряли работу. Откуда это взялось? "Ущерб был не только у украинских перевозчиков, но и у польских. Они тоже не могли никуда ехать, и по этому поводу среди перевозчиков Польши уже назревал раскол. Но в любом случае хорошо, что включился голос ума, и наконец есть шанс, что наши фуры поедут", — говорит Берестенко.

Поскольку на границе собралось около 11 тысяч грузовиков, возобновить движение в один день не удастся. "Если будут нормально пропускать, есть надежда, что за 3-5 дней огромные очереди разъедутся. Но есть риски, что после отмены забастовок перевозчиков может начаться "итальянская забастовка" польских пограничников. Как это было за несколько дней до начала протестных акций. вроде бы фуры и пропускали, но очень медленно. И вместо 400 машин в сутки реально проезжало только 120", — отметил Берестенко.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили, что после разблокирования пункта "Ягодин-Дорохуск" в Украину въехало 15 машин, также 25 грузовиков оформляются и будут двигаться в сторону Польши. То есть, пока движение только "разгоняется". И на какие цифры он выйдет, станет ясно уже в ближайшие дни. Тем временем сформировался большой отложенный спрос на вывоз товара в Польшу. Как говорит совладелец группы компаний Tanit Group Константин Карабет, многие заказчики скачали продукцию на склады и ждут, пока ситуация стабилизируется, и можно будет спокойно отправить грузы. Также в компаниях ожидают, пока снизятся ценники на перевозки, которые с начала стачек польских перевозчиков удвоились. Но перевозчики говорят, что обвала тарифов не будет, цены могут постепенно снижаться по мере того, как дешевеет себестоимость перевозок. Ведь каждые лишние сутки на границе – это 150 евро с фуры.