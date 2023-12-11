Украина договорилась с Польшей, разблокировка границы начинается — СМИ узнали детали

Первые фуры уедут вскоре

Украинская и польская стороны смогли достичь согласия после более чем месяца забастовок польских перевозчиков по разблокированию пунктов пропуска. Проезд возобновится на всех КПП поочередно.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский. В понедельник, 11 декабря, после 14:00 был разблокирован пункт пропуска Ягодин – Дорогуск.

Как отмечает глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, там возобновлено стабильное движение грузовиков. Во вторник, 12 декабря, будет разблокирован Рава-Русская, а дальше поочередно все пункты пропуска.

Известно, что около 11 тысяч грузовиков застряли на границе между Украиной и Польшей. Однако теперь оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

"В направлении Украины проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются — будут направляться в сторону Польши", — говорится в сообщении министра.

Он отметил, что блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда Министерства и Посольства практически ежедневно занималась вопросом разблокирования.

"Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть полностью разблокирована, а дальнейшие блокировки не допущены", — добавил Кубраков.

Забастовщиков разогнали

Глава гмины Дорогуск Войцех Савва, как сообщает портал Interia, решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, блокировавших КПП с 6 ноября.

"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу", – сказал войт Войцех Савва. "Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы – Ред.), как было договорено", – добавил он.

Участникам забастовки после 13:00 официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокировка движения". Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.

Ранее "Телеграф" писал, что первая партия украинских фур, отправившихся по железной дороге в обход блокады польских перевозчиков, успешно прибыла в Польшу. Все вопросы по перевозке и оформлению таможенных и пограничных процедур были согласованы с польской стороной.