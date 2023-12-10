Дальше-больше: "Укрзализныця" успешно доставила первую партию фур в обход митингующих на границе (видео)

Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге

Первая партия украинских фур, которые отправили по железной дороге в обход блокады польских перевозчиков, успешно прибыла в Польшу. Все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур были согласованы с польской стороной.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге.

"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках более модернизированных платформ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзалізниця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков. Он курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзалізниця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland.

Напомним, протесты на границе проходит с начала ноября, а их участники требуют ввести коммерческие разрешения на перевозки для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.

Ранее мы писали о том, что глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев в интервью "Телеграфу" заявил, что решить проблему блокирования границ можно только путём переговоров с правительствами стран-партнеров через посредничество со стороны Еврокомиссии. Вместе с тем, послы стран Балтии в Варшаве недовольны блокадой польских перевозчиков на границе с Украиной. Они встретились с польскими властями, чтобы обсудить эту проблему.