Далі-більше: "Укрзалізниця" успішно доставила першу партію фур в обхід мітингувальників на кордоні (відео)

Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом

Перша партія українських фур, які відправили залізницею в обхід блокади польських перевізників, успішно прибула до Польщі. Усі питання щодо перевезень та оформлення митних та прикордонних процедур були узгоджені з польською стороною.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти у перевезеннях більш модернізованих платформ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний потяг для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Нагадаємо, протести на кордоні проходять з початку листопада, а їхні учасники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.

Раніше ми писали про те, що голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів із урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії. Водночас посли країн Балтії у Варшаві незадоволені блокадою польських перевізників на кордоні з Україною. Вони зустрілися з польською владою, щоб обговорити цю проблему.