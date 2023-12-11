Україна домовилася з Польщею, розблокування кордону починається - ЗМІ дізналися деталі

Перші фури виїдуть незабаром

Українська та польська сторони змогли досягти згоди після більш як місяцю страйків польських перевізників щодо розблокування пунктів пропуску. Проїзд відновиться на всіх КПП по черзі.

Про це повідомляє журналіст Євген Плінський. У понеділок, 11 грудня, після 14:00 було розблоковано пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ.

Як зазначає голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, там відновлено стабільний рух вантажівок. У вівторок, 12 грудня, буде розблоковано Рава-Руську, а далі по черзі всі пункти пропуску.

Відомо, що близько 11 000 вантажівок застрягли на кордоні між Україною та Польщею. Проте тепер оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі", — йдеться у повідомленні міністра.

Він наголосив, що блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування.

"Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", — додав Кубраков.

Страйкарів розігнали

Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава, як повідомляє портал Interia, вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", – сказав війт Войцех Сава. "Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі – Ред.), як було домовлено", – додав він.

Учасникам страйку після 13:00 офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху". Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.

Раніше "Телеграф" писав, що перша партія українських фур, які відправили залізницею в обхід блокади польських перевізників, успішно прибула до Польщі. Усі питання щодо перевезень та оформлення митних та прикордонних процедур були узгоджені з польською стороною.