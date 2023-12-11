Польський кордон "поїхав"? Як Україна намагається розблокувати кордон після місячного страйку

На заблокованому з початку листопада польському кордоні намітився прорив

Сьогодні польські протестувальники зняли блокування найбільшого прикордонного пункту. Як розповів "Бізнес-Телеграфу" голова асоціації міжнародних перевізників (АСМАП) Володимир Балін, з 14.00 почалося розблокування прикордонного пункту "Ягодин-Дорохуськ", завтра обіцяють пустити фури і на інших пунктах.

Що трапилось? "Наші юристи звернулися до гмін (адміністративних одиниць у Польщі, аналог наших територіальних громад — БТ) Медики, Дорохуська, Радіно, Любиша Кролевського і вони достроково анулювали дозволи на страйки польським перевізникам (вони видавалися до початку січня 2024 року). Тепер наші перевізники будуть вирішувати, чи подавати позови про компенсацію збитків Оцінку вже проведено, суми там колосальні", — зазначив Балін.

Про розблокування пункту сказав і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Завтра, у вівторок, 12 грудня, буде розблоковано Раву-Руську, а далі по черзі всі прикордонні пункти.

Інформацію про розблокування кордону підтвердило "Бізнес-Телеграфу" і джерело в одному з профільних міністерств. Щоправда, за його словами, польські чиновники злякалися не стільки українських юристів та мільйонних позовів від наших перевізників, скільки санкцій Єврокомісії, яка вже відкрито каже, що може бути жорстка реакція. Голова асоціації міжнародних перевізників Віктор Берестенко також каже, що, швідше а все, більше спрацювали "натяки" Єврокомісії.

Голова гімни Дорохуськ Войцех Сава сказав, що вирішив розігнати страйк, бо не може більше допустити, щоб мешканці гміни втрачали роботу. Звідки це взялось? "Збитки були не тільки в українських перевізників, а й у польських. Вони теж не могли нікуди їхати, і з цього приводу серед перевізників Польщі вже назрівав розкол. Але в будь-якому разі добре, що ввімкнувся голос розуму, і нарешті є шанс, що наші фури поїдуть", — каже Берестенко.

Оскільки на кордоні зібралося близько 11 000 вантажівок, відновити рух в один день не вдасться. "Якщо нормально пропускатимуть, є надія, що за 3-5 днів величезні черги роз'їдуться. Але є ризики, що після скасування страйків перевізників може розпочатися "італійський страйк" польських прикордонників. Як це було за кілька днів до початку протестних акцій. Коли начебто фури і пропускали, але дуже повільно. І замість 400 машин на добу реально проїжджало лише 120", — зазначив Берестенко.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили, що після розблокування пункту "Ягодин-Дорохуськ" в Україну в'їхало 15 машин, також 25 вантажівок оформляється і рухатиметься у бік Польщі. Тобто, поки що рух тільки "розганяється". І на які цифри він вийде, стане ясно вже в найближчі дні. Тим часом сформувався великий відкладений попит на вивезення товару до Польщі. Як каже співвласник групи компаній Tanit Group Костянтин Карабет, багато замовників завантажили продукцію на склади і чекають, поки ситуація стабілізується, і можна буде спокійно відправити вантажі. Також у компаніях очікують, доки знизяться цінники на перевезення, які з початку страйків польських перевізників подвоїлися. Та перевізники кажуть, що обвалу тарифів не буде, ціни можуть поступово знижуватися по мірі того, як дешевшатиме собівартість перевезень. Адже кожна зайва доба на кордоні — це 150 євро з фури.