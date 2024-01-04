"Ти б краще мовчав": Милованов запропонував мобілізацію шляхом лотереї, в мережі гаряче обговорюють

Пост Милованова викликав велике обговорення

Ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї чи жеребкування. У мережі відреагували на таку заяву та висловили свою думку.

На своїй сторінці у Facebook Милованов написав пост, у якому він, посилаючись на слова своїх передплатників, розмірковував про незвичайний підхід до мобілізації. До того ж він нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування чи лотереї практикували у Сполучених Штатах Америки, зокрема під час світових та війни у В’єтнамі.

"Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації — через лотерею чи жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народилися цими днями, мобілізуються, інші немає. І так робить для кожної хвилі мобілізації", — зазначив Милованов.

Однак колишній міністр наголосив, що такий спосіб вважався неефективним, оскільки під мобілізацію міг потрапити, наприклад, вчений чи інженер, який займається розробкою важливої зброї.

Він зазначив, що такий механізм вважався неефективним, оскільки таким чином могли мобілізувати, наприклад, ключового вченого чи інженера, який розробляв важливу зброю.

Що відповіли у мережі

Офіцер ЗСУ Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook прокоментував пропозицію Милованова. На його думку, система призову має бути справедливою.

Доктор економічних наук Андрій Длігач на своїй сторінці у соцмережі виступив проти ідеї, про яку говорить Милованов. Своєю чергою він вважає, що потрібно вирішити три основні питання:

питання справедливості;

ефективність використання людського ресурсу;

Економічна доцільність.

Український військовий та активіст Олег Симороз вважає, що Тимофій Милованов хайпує на темі війни та мобілізації. Він прикріпив скрін із переліком установ, що входять до списку критично важливих для функціонування економіки. Зокрема там є і Київська школа економіки, президентом якої є Мілованов.

Українська художниця, ілюстратор книг та мистецтвознавець Олена Грозовська також прокоментувала слова Милованова. Вона наголосила, що свого часу це вже вигадав Хорхе Луїс Борхес у оповіданні "Лотерея у Вавилоні". Це невелика розповідь про державу, де кожен громадянин, який досяг вісімнадцяти років, примусово бере участь у Великій Лотереї, що визначає характер його долі.

Український блогер Серж Марко написав велику посаду з приводу слів Милованова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський пояснив, чому в Україні необхідні заходи щодо посилення мобілізації.