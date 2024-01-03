"Якщо ситуація погіршиться, то...": як швидко в Україні можуть запровадити електронну мобілізацію

До "Дія" можна "прикрутити" ще один функціонал

Найближчими роками в Україні немає перспективи запровадження електронного голосування, а реалізувати проект з електронними повістками дуже просто. На це піде лише кілька днів.

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. З його слів, він не бачить в Україні перспектив інтернет-голосування ще десять років.

"З існуючими підходами до державного регулювання та розвитком цього напряму. Молдова 20 років цим займалася та відмовилася. Ще багато країн займалися, а в Німеччині на рівні парламенту заборонили. У Штатах фахівці писали величезні петиції про заборону на таке голосування, що сучасні технології не дозволяють забезпечити прозорість, демократичність цього процесу", — сказав Корсун.

Водночас що стосується електронних повісток, то втілити цю ідею досить просто. І якщо ситуація з мобілізацією в країні стане гіршою, то запровадити таку функцію можна за кілька днів.

"За допомогою "ДіЯ" це елементарно. Саме технологічно, наголошую, а не юридично чи політично. Просто до "ДіЯ" можна "прикрутити" ще один функціонал і повідомляти про повістки, адже кожен користувач "ДіЯ" ідентифікований з ніг до голови. ситуація з мобілізацією погіршиться, то запустити цю функцію – це кілька днів", — підсумував співрозмовник видання.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Прикрутити" повістки в "Дії" можна за кілька днів: експрацівник СБУ з кібербезпеки про атаку на "Київстар", грішну "Дію" і дірявий Telegram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін вніс до Верховної Ради новий масштабний проект про мобілізацію, яким, зокрема, передбачено розсилання повісток через електронну пошту. Кожен чоловік призовного віку буде зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет призовника.