"Если ситуация ухудшится, то...": как быстро в Украине могут ввести электронную мобилизацию

К "Дія" можно "прикрутить" еще один функционал

В ближайшие годы в Украине нет перспективы введения электронного голосования, а реализовать проект с электронными повестками — очень просто. На это уйдет всего несколько дней.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун. По его словам, он не видит в Украине перспектив интернет-голосования еще десять лет.

"С существующими подходами к государственному регулированию и развитием этого направления. Молдова 20 лет этим занималась и отказалась. Еще многие страны занимались, а в Германии на уровне парламента запретили. В Штатах специалисты писали огромные петиции о запрете на такое голосование, что современные технологии не позволяют обеспечить прозрачность, демократичность этого процесса", — сказал Корсун.

В то же время, что касается электронных повесток, то воплотить эту идею в жизнь довольно просто. И если ситуация с мобилизацией в стране станет хуже, то ввести такую функцию можно за несколько дней.

"С помощью "ДіЯ" это элементарно. Именно технологично, подчеркиваю, а не юридически или политически. Просто к "ДіЯ" можно "прикрутить" еще один функционал и сообщать о повестке, ведь каждый пользователь "ДіЯ" идентифицирован с ног до головы. Если ситуация с мобилизацией ухудшится, то запустить эту функцию – это несколько дней", — подытожил собеседник издания.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Прикрутить" повестки в "ДіЯ" можно за несколько дней: экс-работник СБУ по кибербезопасности об атаке на "Киевстар", грешную "Дію" и дырявый Telegram.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин внес в Верховную Раду новый масштабный проект о мобилизации, которым, в том числе, предусмотрена рассылка повесток по электронной почте. Каждый мужчина призывного возраста будет обязан зарегистрировать электронный кабинет призывника.