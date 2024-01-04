Робота єдиного в Україні виробника аптечок для ЗСУ паралізована через обшуки СБУ

Робота єдиного в Україні виробника аптечок для ЗСУ, ТОВ "Київгума", паралізована через обшуки, які здійснює Служба безпеки України. Про це повідомив генеральний директор компанії Андрій Острогруд на своїй сторінці в Facebook. Обшуки тривають в офісі "Київгуми", а також у її дочірніх підприємствах. Обшуки тривають одночасно за 6 адресами.

За інформацією Андрія Острогруда, до обшуків в офісі "Київгуми" залучені близько 30 чоловік спецназу.

"Судові ухвали датовані ще 22.12.23 р., а прийшли чомусь тільки зараз. Вже підписали підозру одному з засновників та директорів компаній. Наразі працюють кращі адвокатські об'єднання, встановлюємо всі обставини та доводи. Маю на меті завчасно поінформувати щодо мотиву такого тиску, про що напишу згодом (та про що вже неодноразово писав, як в соцмережах та і ЗМІ). Тож ми впевненні, що спростуємо всі сфабриковані докази та сумнівні підстави відкриття цієї справи (а наразі нам вже інкримінують "держзраду"). Ми надамо всі доводи та аргументи, спростуємо чи прокоментуємо ті чи інші "докази", та впевнений, що зможемо надати аргументи, хто саме і за чиєю вказівкою виконує такий тиск",- заявив Андрій Острогруд.

Раніше генеральний директор "Київгуми" Андрій Острогруд заявляв у ЗМІ, що тиск з боку правоохоронних органів на його компанію повʼязаний з лобіюванням закупівлі для ЗСУ аптечок китайського виробництва.

Гендиректор "Київгуми" Андрій Острогруд є одним з ініціаторів громадського руху "Маніфест 42", спрямованого на протидію корупційного тиску на бізнес з боку тилових силовиків.