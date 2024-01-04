Работа единственного в Украине производителя аптечек для ВСУ парализована из-за обысков СБУ

Работа единственного в Украине производителя аптечек для ВСУ, ООО "Киевгума", парализована из-за обысков, осуществляемых Службой безопасности Украины. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Острогруд на своей странице в Facebook. Обыски продолжаются в офисе "Киевгума", а также в ее дочерних предприятиях. Обыски продолжаются одновременно по 6 адресам.

По информации Андрея Острогруда, к обыскам в офисе "Киевгумы" привлечены около 30 человек спецназа.

"Судебные постановления датированы еще 22.12.23 г., а пришли почему-то только сейчас. Уже подписали подозрение одному из учредителей и директоров компаний. Сейчас работают лучшие адвокатские объединения, устанавливаем все обстоятельства и доводы. Имею целью заранее проинформировать о мотиве такого давления, о чем напишу впоследствии (и о чем уже неоднократно писал, как в соцсетях, так и СМИ). Поэтому мы уверены, что опровергнем все сфабрикованные доказательства и сомнительные основания открытия этого дела (на данный момент нам уже инкриминируют госпредательство). Мы предоставим все доводы и аргументы, опровергнем или прокомментируем те или иные "доказательства", и уверен, что сможем предоставить аргументы, кто именно и по чьему указанию выполняет такое давление", — заявил Андрей Острогруд.

Ранее генеральный директор "Киевгумы" Андрей Острогруд заявлял в СМИ, что давление со стороны правоохранительных органов на его компанию связано с лоббированием закупки для ВСУ аптечек китайского производства.

Гендиректор "Киевгумы" Андрей Острогруд является одним из инициаторов общественного движения "Манифест 42", направленного на противодействие коррупционному давлению на бизнес со стороны тыловых силовиков.