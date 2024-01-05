Роботу українського виробника тактичних аптечок блокують: "Маніфест 42" звертається до президента

Зеленського просять звернути увагу на неоднозначну ситуацію

Громадський рух "Маніфест 42" підготував звернення до президента Володимира Зеленського через ситуацію на підприємстві "Київгума". Як відомо, робота компанії паралізована із ранку січня, що пов'язано із перевірками від СБУ. При цьому "Київгума" є єдиним вітчизняним виробником тактичних аптечок для ЗСУ.

Як дізнався "Телеграф", під зверненням до глави держави підписалися голова правління громадської спілки "Маніфест 42" Сергій Позняк, очільник Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, член Ради CEO Club Ukraine Вʼячеслав Лисенко, голова Організації роботодавців легкої промисловості України Олександр Соколовський та голова Антирейдерського союзу України Андрій Семидідько.

Всі вони в особі громадського руху "Маніфест 42" просять Зеленського негайно притягнути до відповідальності тих осіб, котрі блокують роботу компанії "Київгума". На думку активістів, блокування тиловими силовиками роботи подібного підприємства є загрозою для нацбезпеки та нормально виконання бойових завдань Силами оборони. Саму тому, стверджують підписанти, на справу має звернути увагу Верховний Головнокомандувач.

"Особливої уваги заслуговує той факт, що компанія "Київгума" заздалегідь інформувала Офіс Президента про тиск з боку тилових силовиків на комунікаційній платформі, яку за дорученням президента Володимира Зеленського координує заступник голови ОП Ростислав Шурма. Громадськість також була публічно поінформована, що метою цього тиску є лобіювання інтересів постачальників китайських аптечок", — зазначають у своєму зверненні представники руху.

"Маніфест 42" обіцяє детально слідкувати за ситуацією, що відбувається із "Київгумою", та називає усі звинувачення виробникам такмеду сфальсифікованими.

"Оголошена СБУ підозра у держзраді — ніщо інше як бездоказова маніпуляція. Навіть побіжне вивчення обставин справи вказує на те, що ніяких постачань у росію "Київгума" не здійснювала", — підкреслили активісти.

Вони закликають президента Зеленського оцінити ситуацію і вжити всіх необхідні заходи, щоб зупинити свавілля силовиків проти бізнесу.