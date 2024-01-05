Работу украинского производителя тактических аптечек блокируют: "Манифест 42" обращается к президенту

Зеленского просят обратить внимание на неоднозначную ситуацию

Общественное движение "Манифест 42" подготовило обращение к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации на предприятии "Киевгума". Как известно, работа компании парализована с утра января, что связано с проверками СБУ. При этом "Киевгума" является единственным отечественным производителем тактических аптечек для ВСУ.

Как узнал "Телеграф", под обращением к главе государства подписались председатель правления общественного союза "Манифест 42" Сергей Позняк, глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, член Совета CEO Club Ukraine Вячеслав Лысенко, председатель Организации работодателей легкой промышленности Украины Александр Соколовский и глава Антирейдерского союза Украины Андрей Семидидько.

Все они в лице общественного движения "Манифест 42" просят Зеленского немедленно привлечь к ответственности тех, кто блокирует работу компании "Киевгума". По мнению активистов, блокирование тыловыми силовиками работы подобного предприятия представляет угрозу для нацбезопасности и нормально выполнения боевых задач Силами обороны. Именно поэтому, утверждают подписанты, на дело должен обратить внимание Верховный Главнокомандующий.

"Особого внимания заслуживает тот факт, что компания "Киевгума" заранее информировала Офис Президента о давлении со стороны тыловых силовиков на коммуникационной платформе, которую по поручению президента Владимира Зеленского координирует заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. Общественность также была публично проинформирована, что целью этого давления является лоббирование интересов поставщиков китайских аптечек", — отмечают в своем обращении представители движения.

"Манифест 42" обещает подробно следить за ситуацией, которая происходит с "Киевгумой", и называет все обвинения производителям такмеда сфальсифицированными.

"Объявленное СБУ подозрение в госизмене — ничто иное как бездоказательная манипуляция. Даже беглое изучение обстоятельств дела указывает на то, что никаких поставок в россию "Киевгума" не осуществляла", — подчеркнули активисты.

Они призывают президента Зеленского оценить ситуацию и принять все необходимые меры, чтобы остановить произвол силовиков против бизнеса.