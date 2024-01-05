У Ковелі підліток плюнув у простягнуту руку немічного старого: що було далі (відео)

Неприємна ситуація не залишилася без відповіді

У місті Ковель Волинської області стався вкрай неприємний інцидент. Підліток плюнув у руку немічного літнього чоловіка, який просив милостиню, під регіт однолітків.

Відповідні кадри опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Знущання підлітка зустріли сміхом його друзі. Тільки один не схвалив його вчинок, сказавши "дебіл", коли товариш плюнув у довірливо простягнуту руку старого.

Слід зазначити, що жорстока витівка підлітка не залишилася без відповіді. Хлопця знайшли та змусили просити вибачення. Хоча схоже, докорів совісті той не відчував.

"Хочу вибачитись за те, що зробив фігню, за те, що неправильно вчинив. Хочу перед усіма, перед тим дідом вибачитися", — сказав хлопець.

При цьому в його голосі та виразі обличчя не відчувалося каяття, скоріше він почував себе не у своїй тарілці, що його знайшли та змусили перепрошувати. Хлопець явно не сподівався, що за своє хамство доведеться відповісти.

Той, хто проводив із ним "виховну бесіду" сказав, що вибачення не дуже щирі. Він запропонував підлітку заробити грошей, чи можливо, у нього вони є, купити старому якісь продукти та особисто віддати йому. Вибачення хлопця можна переглянути за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі затримали та помістили під варту без права застави двох неповнолітніх підлітків ― хлопця та дівчину. Вони напали на чоловіка з інвалідністю, побили його, а непритомне тіло винесли на вулицю, на мороз.