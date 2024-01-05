В Ковеле подросток плюнул в протянутую руку немощного старика: что было дальше (видео)

Неприятная ситуация не осталась без ответа

В городе Ковель Волынской области произошел крайне неприятный инцидент. Подросток плюнул в руку немощного пожилого человека, который просил милостыню, под хохот сверстников.

Соответствующие кадры опубликовал журналист Константин Андриюк. Издевательство подростка было встречено смехом его друзей. Только один не одобрил его поступок, сказав "дебил", когда товарищ плюнул в доверчиво протянутую руку старика.

Стоит отметить, что жестокая выходка подростка не осталась без ответа. Парня нашли и вынудили извиниться. Хотя похоже, угрызений совести тот не испытывал.

"Хочу извиниться за то, что сделал фигню, за то, что неправильно поступил. Хочу перед всеми, перед тем дедом извиниться", — сказал парень.

При этом в его голосе и выражении лица не ощущалось раскаяния, скорее он чувствовал себя не в своей тарелке, что его нашли и заставили просить прощения. Парень явно не ожидал, что за свое хамство придется ответить.

Тот, кто проводил с ним "воспитательную беседу" сказал, что извинения не очень искренние. Он предложил подростку заработать денег, или возможно, у него они есть, купить старику какие-то продукты и лично отдать ему. Извинения можно посмотреть по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тернополе задержали и поместили под стражу без права залога двух несовершеннолетних подростков ― парня и девушку. Они напали на мужчину с инвалидностью, избили его, а бесчувственное тело вынесли на улицу, на мороз.