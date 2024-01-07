Боєць "Вовків Да Вінчі" закликав українців мобілізуватися: назвав наслідки, якщо цього не зробити
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"У нас елементарно люди втомлюються, водночас гинуть"
Боєць легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" із позивним "БАС" пояснив, чому Україні потрібна мобілізація. Він звернувся до українців із закликом.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН. За словами БАСа, якщо українці не мобілізуються, Україна може капітулювати.
"У нас элементарно люди втомлюються, разом із тим гинуть. Грубо кажучи, є ось ця лінія фронту, прошарок оборонний і десь там наступальний на території України. Тут у нас вороги — тут у нас наша ненька, яка відносно мирна. І можна чекати, що коли ось цей прошарок зітреться, росіяни спокійно позаходять у всі міста. І ти або чекаєш цього, або щось із цим робиш", — каже він.
Він також зазначив, що не знає, які можуть ще бути аргументи та мотивація, щоб йти на війну та захищати свою землю.
"Давайте згадаємо Другу світову чи будь-яку війну. Класика війни в тому, що програє одна чи інша сторона. Іпрограш заключається в капітуляції. Або капітулюємо ми, або капітулює Росія. І питання: хтось бачить зараз, що ми просуваємося до капітуляції Росії? Я сумніваюся. Ці всі люди, які зараз вдома сидять, вони хочуть капітулювати?" — розповів "Бас".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що законопроект про мобілізацію можуть повернути Кабміну на доопрацювання.