Боєць "Вовків Да Вінчі" закликав українців мобілізуватися: назвав наслідки, якщо цього не зробити

"У нас елементарно люди втомлюються, водночас гинуть"

Боєць легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" із позивним "БАС" пояснив, чому Україні потрібна мобілізація. Він звернувся до українців із закликом.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН. За словами БАСа, якщо українці не мобілізуються, Україна може капітулювати.

"У нас элементарно люди втомлюються, разом із тим гинуть. Грубо кажучи, є ось ця лінія фронту, прошарок оборонний і десь там наступальний на території України. Тут у нас вороги — тут у нас наша ненька, яка відносно мирна. І можна чекати, що коли ось цей прошарок зітреться, росіяни спокійно позаходять у всі міста. І ти або чекаєш цього, або щось із цим робиш", — каже він.

Він також зазначив, що не знає, які можуть ще бути аргументи та мотивація, щоб йти на війну та захищати свою землю.

"Давайте згадаємо Другу світову чи будь-яку війну. Класика війни в тому, що програє одна чи інша сторона. Іпрограш заключається в капітуляції. Або капітулюємо ми, або капітулює Росія. І питання: хтось бачить зараз, що ми просуваємося до капітуляції Росії? Я сумніваюся. Ці всі люди, які зараз вдома сидять, вони хочуть капітулювати?" — розповів "Бас".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що законопроект про мобілізацію можуть повернути Кабміну на доопрацювання.