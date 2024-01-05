Українцям за кордоном блокують рахунки у держбанках: як це пов’язано з мобілізацією

Чи дійсно за проживання закордоном можуть заблокувати банківський рахунок

Мобілізація в Україні та новий законопроект про неї вже встигли вплинути на фінанси багатьох громадян, наприклад, створили ажіотаж на валюту та підняли курс долара. Але при цьому багатьох турбує питання блокування банківських рахунків українців, особливо тих, хто перебуває за кордоном.

Так, на форумі сайту "Мінфін" повідомляється, що після 8 років співпраці ПриватБанк повідомив клієнта про блокування його рахунку та розірвання договору. При цьому жодних великих платежів на його рахунку не проводилося.

"Це новий наказ згори, що всім, хто за кордоном, треба блокувати рахунки і все? Цікава тоді політика виходить", — ставить питання учасник форуму.

У повідомленні на форумі представник ПриватБанку пояснив, що вони працюють виключно в рамках чинного законодавства України і зобов’язані здійснювати заходи первинного фінансового моніторингу. Останній повинен запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансування тероризму та поширення зброї масової поразки.

У ПриватБанку підтвердили, що обслуговування клієнта обмежене та запропонували перевести залишок коштів до іншого банку. Для цього слід звернутися до будь-якого відділення банку з пакетом документів, серед яких реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта ПриватБанку, документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками, паспорт, ІПН, заяву про перерахування залишків коштів.

Водночас причину блокування рахунку та розірвання договору в Приваті так і не назвали.

Відомо, що, незважаючи на численні чутки та заяви про можливість блокування банківських рахунків ухилістів, жодних юридичних підстав для цього зараз в Україні не існує.

Водночас банки справді періодично здійснюють блокування банківських рахунків українців через зміни у законодавстві. Наприклад, у жовтні клієнти Привату зіткнулися із блокуванням рахунку через ігнорування вимог банку підтвердити джерела доходів. А у листопаді держбанк блокував рахунки клієнтів через операції з криптовалютою.

Водночас у чинному законодавстві є низка умов, за якими клієнт Привату та будь-якого іншого банку може потрапити під фінмоніторинг та опинитися із заблокованим рахунком:

операції із перевищенням суми 400 тис. грн.;

операції з участю громадських діячів (депутатів усіх рівнів, чиновників);

фізосіб-підприємців ("ФОП"), які зареєстровані за останні три місяці;

тих, хто часто робить перекази за кордоном, змінює банкноти.

Тим часом новий законопроект про мобілізацію , що виявився надто неоднозначним, готові пом’якшувати.