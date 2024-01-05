Украинцам за рубежом блокируют счета в госбанках: как это связано с мобилизацией

Действительно ли за проживание заграницей могут заблокировать банковский счет

Мобилизация в Украине и новый законопроект о ней уже успели повлиять на финансы многих граждан, например, создали ажиотаж на валюту и подняли курс доллара. Но при этом многих волнует вопрос блокирования банковских счетов украинцев, особенно тех, кто находится за границей.

Так, на форуме сайта "Минфин" сообщается, что после 8 лет сотрудничества ПриватБанк уведомил клиента о блокировании его счета и расторжении договора. При этом никаких больших платежей по его счету не проводилось.

"Это новый приказ сверху что всем, кто за границей, надо блочить счета и все? Интересная тогда политика получается", — задает вопрос участник форума.

В ответном сообщении на форуме представитель ПриватБанка пояснил, что они работают исключительно в рамках действующего законодательства Украины и обязаны осуществлять меры первичного финансового мониторинга. Последний должен предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

В ПриватБанке подтвердили, что обслуживание клиента ограничено и предложили перевести остаток средств в другой банк. Для этого следует обратиться в любое отделение банка с пакетом документов, среди которых реквизиты счета, открытого в другом банке на имя клиента ПриватБанка, документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами, паспорт, ИНН, заявление о перечислении остатков средств.

Вместе с тем, причину блокировки счета и расторжения договора в Привате так и не назвали.

Известно, что несмотря на многочисленные слухи и заявления о возможности блокирования банковских счетов уклонистов, никаких юридических оснований для этого сейчас в Украине не существует.

Вместе с тем банки действительно периодически осуществляют блокирование банковских счетов украинцев из-за изменений в законодательстве. Например, в октябре клиенты Привата столкнулись с блокировкой счета из-за игнорирования требований банка подтвердить источники доходов. А в ноябре госбанк блокировал счета клиентов из-за операций с криптовалютой.

Вместе с тем в существующем законодательстве есть ряд условий, по которым клиент Привата и любого другого банка может попасть под финмониторинг и оказаться с заблокированным счетом:

операции с превышением суммы 400 тыс. грн.;

операции с участием публичных деятелей (депутатов всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФОП"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, меняет банкноты.

Тем временем новый законопроект о мобилизации оказавшийся слишком неоднозначным, готовы смягчать.