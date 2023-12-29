Мобилизация ударила по курсу: доллар дорожает из-за законопроекта о призыве полумиллиона украинцев?

Курс в обменниках приближается к 39 гривнам

Резонанс, вызванный внесением в Верховную Раду 26 декабря нового законопроекта о мобилизации, мог вызвать рост курса доллара. Это якобы может объясняться тем, что многие украинцы желают эмигрировать и скупают доллары.

На такую связь между законопроектом и ростом курса доллара в обменниках, обратил внимание системный аналитик Евгений Истребин. По его словам, курс в обменниках вырос уже до 39 гривен за 1 доллар.

И действительно, курс доллара в обменных пунктах банков стал расти примерно с 27-28 декабря. В последнем можно убедиться изучив данные сайта "Минфин", согласно которым, при среднем курсе продажи банков в 38,12 грн за доллар 27 декабря, к 29 декабря он вырос до 38,8 грн. При этом сам доллар банки покупали за 37,85 и 38 гривен с 27 по 29 декабря. То есть, можно сказать о росте спроса именно на покупку заокеанской валюты, которым и пользуются банки.

Доллар начал расти после 27 декабря

Вместе с тем в комментариях к посту Евгения Истребова экономист Сергей Фурса опроверг связь между законопроектом и ростом курса доллара в обменниках. По его словам, НБУ помогает Министерству финансов получить хороший курс для конвертации остатков валюты к концу года.

Действительно, если изучить динамику курса доллара на том же портале "Минфин" за декабрь, то выяснится, что примерно после 8 декабря заокеанская валюта начинает расти – с 37,44 грн за 1 доллар к 22 декабря курс продажи вырос до 37,83 грн.

Доллар рос со второй недели декабря

Тем временем финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что в 2024-м году гривна может обесцениться.