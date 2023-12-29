Мобілізація вдарила по курсу: долар дорожчає через законопроект про заклик півмільйона українців?

Курс в обмінниках наближається до 39 гривень

Резонанс, викликаний внесенням до Верховної Ради 26 грудня нового законопроекту про мобілізацію, міг спричинити зростання курсу долара. Це нібито може пояснюватися тим, що багато українців бажають емігрувати та скуповують долари.

На такий зв’язок між законопроектом та зростанням курсу долара в обмінниках звернув увагу системний аналітик Євген Істребін. З його слів, курс в обмінниках зріс уже до 39 гривень за 1 долар.

І справді, курс долара в обмінних пунктах банків став зростати приблизно з 27-28 грудня. В останньому можна переконатися вивчивши дані сайту "Мінфін", згідно з якими, за середнього курсу продажу банків у 38,12 грн за долар 27 грудня, до 29 грудня він зріс до 38,8 грн. При цьому сам долар банки купували за 37,85 та 38 гривень з 27 по 29 грудня. Тобто можна сказати про зростання попиту саме на купівлю заокеанської валюти, яким і користуються банки.

Долар почав зростати після 27 грудня

Водночас у коментарях до посади Євгена Істребова економіст Сергій Фурса спростував зв’язок між законопроектом та зростанням курсу долара в обмінниках. За його словами, НБУ допомагає Міністерству фінансів отримати добрий курс для конвертації залишків валюти до кінця року.

Справді, якщо вивчити динаміку курсу долара на тому ж порталі "Мінфін" за грудень, то з’ясується, що приблизно після 8 грудня заокеанська валюта починає зростати – з 37,44 грн. за 1 долар до 22 грудня курс продажу зріс до 37,83 грн.

Долар ріс з другого тижня грудня

Тим часом фінансовий аналітик Олексій Козирєв вважає, що у 2024 році гривня може знецінитися.