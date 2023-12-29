Гривня знеціниться? Яким буде курс долара в Україні у 2024 році

Прогноз експерта є досить песимістичним

Експерти зазначають, що у наступному році українцям варто очікувати на курс американської валюти на рівні 40-42 гривень.

Це може бути спричинено більшою частиною витрат бюджету країни коштом міжнародної фінансової допомоги. На наступний рік в Україні курс долара закладено в бюджет в середньому 40,7 гривні, як повідомляє фінансовий аналітик Олексій Козирев.

За його словами, невелике знецінення української валюти полягає в тому, що від цього "виграє бюджет – по митних зборах, або проплат, що залежать від офіційного курсу". А також, якщо ситуація з експортом не стане кращою, то Нацбанк намагатиметься закривати різницю на міжбанку коштом своїх інтервенцій. Козирев наголошує на тому, що курси цих інтервенцій впливатимуть на валютний ринок.

Він прогнозує, що на кінець 2024 року в Україні долар здорожчає до 42 гривень.

"Це більш-менш той курс, який влаштовуватиме Мінфін —, тому що через деяку девальвацію отримання коштів у гривні до бюджету буде більшим", — резюмував аналітик.

Курс долара в Україні станом на 29 грудня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 29 грудня, середній курс долара в українських банках становить 38,0 грн (купівля) та 38,80 (продаж). Готівковий курс — 38,60 (купівля) та 38,84 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,98.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що може вплинути на курс долара в Україні найближчим часом.