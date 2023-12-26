Є ймовірність росту курсу: що може вплинути на валюту в Україні

Одна вагома причина вплине на валютний ринок

Україна в очікуванні фінансової допомоги від США та ЄС. Нацбанк попереджає про негативну ситуацію на готівковому ринку через затримку грошей.

Ця проблема має вирішитись найближчими місяцями, як мовиться в підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ 13 грудня 2023 року. Під час дискусії було підтримано рішення знизити облікову ставку з 16% до 15%.

Як повідомили експерти на нараді, ризики для розвитку інфляції та курсової стабільності залишаються великими в воєнний період, хоча деякі навіть частково реалізовуються. Зокрема, спостерігається затримка в наданні зовнішньої фінансової допомоги Україні та невизначеність щодо умов та обсягу додаткових надходжень. Бюджет підтримки України з боку ключових партнерів Європейського Союзу та США на 2024 рік ще не затверджено.

"Ця проблема, найімовірніше, вирішиться впродовж наступних місяців. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми", — йдеться в повідомленні.

Водночас у Нацбанку наголошують на тому, що міжнародні золото-валютні резерви складають майже 29 млрд. Цього має вистачити для збереження контролю над курсом.

"Однак затягування розв'язання питання щодо міжнародного фінансування може негативно позначитися на очікуваннях, а отже, й зумовити додатковий попит на валюту", — пояснили у НБУ.

Курс долара в Україні станом на 26 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 26 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,16 (продаж). Готівковий курс — 38,0 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,52.